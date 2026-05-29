Совершенно не новая ракета: некоторым деталям "Орешника" уже 9 лет

Недавно Россия в третий раз ударила "Орешником" по Украине. Между тем эксперты изучили остатки ракеты, которой оккупанты били по Львовской области зимой 2026 года.

Они выяснили интересные факты. Детали рассказал "Милитарный".

Смотрите также Авиаэксперт раскрыл свою версию, где россияне взяли "Орешник" и сколько ракет осталось

О чем свидетельствуют обломки "Орешника"?

На брифинге продемонстрировали обломки "Орешника". И там нашли белорусские компоненты и элементную базу, изготовленную до 2017 года.

"Часть корпуса ракеты отсоединилась во время полета и не сгорела, что позволило детально изучить ее компоненты. В частности, уцелел процессорный блок и плата главного компьютера, которые управляют полетом и передают сигналы на рули и двигатели", – детализировало СМИ.

И это важно, ведь старые компоненты в ракете опровергают утверждение россиян о том, что "Орешник" – якобы новейшая разработка.

Фактически ракета является продуктом глубокой модернизации уже имеющихся советских или российских ракетных систем, в конструкцию которых внесли определенные технологические изменения. Все печатные платы и микросхемы, найдены внутри процессорного блока, были изготовлены в период с 2014 по 2016 год,

– говорится в статье.





Обломки "Орешника" / Фото "Милитарный"

В этой ракете не обнаружили новых американских, китайских или европейских деталей. В отличие от российских беспилотников.

Все найденные электронные компоненты имеют исключительно российское и белорусское происхождение – например элементы производства минского завода "Интеграл", одного из крупнейших производителей микроэлектроники в Восточной Европе.

А вот основную часть элементной базы изготавливают на предприятиях в Москве и Подмосковье.

Советник президента по санкционной политике Владислав Власюк добавил: хотя точность "Орешника" низкая, не стоит его недооценивать.