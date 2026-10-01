Военные гуманоиды выходят из лабораторий: армия США назвала победителей конкурса боевых роботов

Армия США назвала пятерых победителей конкурса xTechHumanoid, организованного для проверки перспективных коммерческих технологий в области гуманоидной робототехники и их применимости в будущих военных операциях.

В финальный этап вышли десять компаний, девять из которых 9–10 сентября продемонстрировали свои разработки на базе морской пехоты Квантико, после чего 11 сентября военные определили победителей. О результатах сообщила программа Army FUZE xTech.

Армия ищет не одного "робота-солдата"

Интересно, что конкурс не завершился выбором одного лучшего гуманоида, как можно было бы ожидать. Из пяти победителей только Florida Institute for Human and Machine Cognition представил готовую человекоподобную платформу Alex. Остальные разработки решают отдельные проблемы, которые пока мешают гуманоидным роботам перейти от эффектных демонстраций к полноценной работе вместе с военными.

Такой подход хорошо показывает, на каком этапе сейчас находится эта технология. Современного гуманоида недостаточно научить ходить, переносить коробки или открывать двери. Для реального военного применения он должен часами работать автономно, понимать приказы, ориентироваться в незнакомой среде, манипулировать различными предметами и выдерживать удары и падения.

Робот Alex получил броню и ИИ. Фото pit.army.mil

Армия США занимается этим направлением не первый год. Еще в декабре 2023 года американские военные создали Humanoid Community of Collaboration, которая объединила различные виды вооруженных сил для исследования военного применения гуманоидов. Сам xTechHumanoid стал одним из способов быстро проверить, что уже может предложить гражданская робототехническая индустрия, вместо многолетнего создания отдельной военной программы с нуля.

Похожий процесс уже происходит и в Украине. "Милитари 24" недавно сообщал, что проект "Армия роботов" предусматривает постепенную передачу гуманоидам выполнения наиболее опасной физической работы на фронте.

Alex имеет броню и должен ходить туда, куда опасно солдату

Наиболее совершенной системой среди победителей стал Alex от Florida Institute for Human and Machine Cognition. Американская армия описывает его как гуманоида с ударопрочными приводами, элементами баллистической защиты и гибридной автономностью, где искусственный интеллект сочетается с управлением человеком.

Сам Alex имеет рост около 179 сантиметров и вес примерно 85 килограммов. По данным разработчика, он может двигаться со скоростью более 1,5 метра в секунду, работать от батареи более двух часов и переносить более 15 килограммов полезной нагрузки.

Но его главная особенность заключается не в размерах. Alex создавался для работы за пределами лаборатории, в том числе в зданиях, на лестницах, среди завалов и в других местах, где колесному или гусеничному роботу сложно передвигаться. Разработчики прямо называют одним из возможных сценариев ситуацию, когда робот первым заходит в опасное здание вместо военного или спасателя.

Подобную концепцию уже испытывают и в Украине. Ранее "Милитари 24" писал, что два американских Phantom MK-1 были переданы Украине для испытаний в боевых условиях, а среди потенциальных задач называли логистику, разведку и работу в особо опасных местах.

Главной проблемой роботов остается энергоснабжение

Сразу двое победителей xTechHumanoid занимаются вопросами питания, и это вряд ли случайность.

ACEs Group предложила интегрированную энергетическую систему, которая должна масштабироваться от больших полевых накопителей до аккумуляторов непосредственно внутри робота. Hydroplane, в свою очередь, разработала компактную мобильную систему генерации электроэнергии для длительной работы в условиях нарушенной логистики.

Для гуманоидов это одна из самых острых проблем. Человекоподобный робот постоянно тратит энергию на поддержание равновесия, работу десятков электроприводов, вычисления, камеры и другие датчики. Двухчасовая автономность может быть приемлемой для испытаний, но гораздо сложнее построить вокруг таких машин военную систему, которая должна работать вдали от стационарной электросети.

Именно поэтому американская Humanoid Community of Collaboration уже определяет энергетику одним из следующих направлений работы после завершения конкурса.

Эта проблема касается не только гуманоидов. "Милитари 24" ранее сообщал, что современным боевым роботам для полноценной замены людей не хватает, прежде всего, автономности, проходимости и достаточно развитого искусственного интеллекта.

Для работы нужны пальцы, которые "чувствуют"

Еще один победитель выглядит менее эффектно, чем двуногий Alex, но решает не менее сложную проблему.

RAS Labs разработала сверхчувствительные тактильные датчики Tactile Fingertip для пальцев роботов. Они позволяют машине определять момент контакта с предметом, силу нажатия, форму, скольжение и другие параметры, после чего робот может автоматически изменять силу захвата.

Это необходимо для гораздо более широкого набора задач, чем кажется. Если гуманоид должен работать в среде, созданной для человека, ему придется брать инструменты, открывать двери, переносить различные предметы, подключать оборудование и выполнять десятки других операций руками.

Обычному человеку для этого не нужно смотреть на каждый палец, поскольку мозг постоянно получает информацию от рецепторов кожи. Роботу этот канал приходится создавать искусственно.

А как гуманоид поймет приказ командира

Пятый победитель, Velocity Explorations, работает уже не с механикой, а с тем, что можно назвать "мозгом связи" робота.

Компания разрабатывает Echo-HMI – программный уровень, который должен позволить гуманоиду получать информацию через обычную военную сеть управления, понимать ситуацию и преобразовывать командный замысел в конкретные действия. Согласно концепции разработчика, робот может "слушать" радиообмен подразделения, понимать, кто движется, кто остается на позиции и какая задача выполняется, а командир при необходимости может отдать ему прямой приказ по тому же каналу.

Для военного гуманоида это принципиальная разница. Если каждое его действие оператор должен выполнять с помощью джойстика, машина фактически остается сложным дистанционно управляемым манипулятором. Чтобы робот стал полноценным участником подразделения, ему необходимо хотя бы частично самостоятельно преобразовывать приказы в последовательность действий.

Именно в этом направлении движутся и украинские проекты роботизации фронта. Как "Милитари 24" писал о концепции "Армии роботов", будущая система предусматривает одновременную работу датчиков, наземных машин, воздушных дронов и искусственного интеллекта, а не использование каждого робота как отдельной дистанционно управляемой машины.

До "Терминатора" еще далеко

На конкурс xTechHumanoid американской армии подали 103 заявки, после чего в финал отобрали десять команд, а девять смогли продемонстрировать свои разработки военным вживую. Программа предусматривала до 490 тысяч долларов призовых и возможность заключения дальнейших контрактов или соглашений на сумму до 1,25 миллиона долларов.

При этом результаты конкурса скорее демонстрируют не появление готовой армии гуманоидов, а перечень проблем, которые еще предстоит решить. Один победитель предоставил военным саму двуногую платформу, двое работают над ее энергоснабжением, еще один добавляет роботу чувство осязания, а пятый пытается научить его понимать команды.

Уже сейчас гуманоиды могут быть полезны там, где среда создана для человека, но отправлять туда человека опасно. В Украине Phantom уже тестировали для использования в реальных условиях фронта, а американская армия теперь систематически проверяет, какие компоненты необходимы, чтобы такие машины перестали оставаться отдельными технологическими демонстраторами.

Показательно, что победителем xTechHumanoid стал не один эффектный "робот-солдат", а сразу набор из пяти различных технологий. Современному гуманоиду для войны уже недостаточно научиться ходить на двух ногах – он должен долго работать без розетки, не ломаться после падения, ощущать предметы руками, понимать приказы и самостоятельно выполнять хотя бы часть задачи. Именно над этим Армия США теперь и продолжит экспериментировать.