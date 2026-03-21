Боевые роботы смогут заменить людей на поле боя не раньше чем через несколько десятилетий, рассказал в интервью 24 Каналу Юрий Гуменчук, руководитель оборонной компании Trident Group и соучредитель R&D Center Winstars. Современное поле боя слишком хаотично для текущего уровня роботизации.
Почему современные роботы – не полностью искусственный интеллект?
Имеющиеся роботы – наземные роботизированные платформы (UGV) – чрезвычайно полезны, но это в основном телеуправляемые или полуавтономные системы, говорит эксперт. Среди их задач – логистика, эвакуация раненых и подвижные турели. И искусственный интеллект в этих устройствах отвечает максимум за базовую навигацию (объезд препятствий) или автозахват цели оптикой, объясняет Гуменчук.
В то же время решение об открытии огня или сложное тактическое маневрирование в руинах – остается за человеком при любых обстоятельствах.
Человек на поле боя выполняет куда более сложную функцию, чем удержание автомата или пулемета. Пехотинец является автономным центром принятия комплексных решений, действующим в сверхсложных условиях с огромным количеством непредсказуемых переменных, и крайне часто должен делать это без какой-либо связи. Современный ИИ пока даже близко не подошел к такому уровню адаптивности и понимания контекста.
Что нужно изменить?
Для того,чтобы роботы действительно стали заменять людей в боевых действиях, должен появиться значительный прорыв в трех направлениях, считает собеседник:
- энергоавтономность (емкость батарей);
- проходимость на сложном рельефе;
- создание сильного ИИ (AGI), способного мыслить нестандартно.
По мнению Гуменчука, на это уйдет минимум 10 – 15 лет.
Что известно о НРК?
