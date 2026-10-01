Армія США назвала п'ятьох переможців конкурсу xTechHumanoid, створеного для перевірки перспективних комерційних технологій гуманоїдної робототехніки та їхньої придатності до майбутніх військових операцій.

До фінального етапу дійшли десять компаній, дев'ять із яких 9 - 10 вересня продемонстрували свої розробки на базі морської піхоти Квантіко, після чого 11 вересня військові визначили переможців. Про результати повідомила програма Army FUZE xTech.

Армія шукає не одного "робота-солдата"

Цікаво, що конкурс не завершився вибором одного найкращого гуманоїда, як можна було б очікувати. Із п'яти переможців лише Florida Institute for Human and Machine Cognition представив завершену людиноподібну платформу Alex. Решта розробок вирішують окремі проблеми, які поки заважають гуманоїдним роботам перейти від ефектних демонстрацій до повноцінної роботи разом із військовими.

Такий підхід добре показує, на якому етапі зараз перебуває ця технологія. Сучасного гуманоїда недостатньо навчити ходити, переносити коробки або відчиняти двері. Для реального військового застосування він повинен годинами працювати автономно, розуміти накази, орієнтуватися у незнайомому середовищі, маніпулювати різними предметами та витримувати удари й падіння.

Робот Alex отримав броню та ШІ. Фото pit.army.mil

Армія США займається цим напрямом не перший рік. Ще у грудні 2023 року американські військові створили Humanoid Community of Collaboration, яка об'єднала різні види збройних сил для дослідження військового застосування гуманоїдів. Сам xTechHumanoid став одним зі способів швидко перевірити, що вже може запропонувати цивільна робототехнічна індустрія, замість багаторічного створення окремої військової програми з нуля.

Схожий процес уже відбувається і в Україні. Мілітарі 24 нещодавно розповідав, що проєкт "Армія роботів" передбачає поступове передавання гуманоїдоподібним машинам найнебезпечнішої фізичної роботи на фронті.

Alex має броню і повинен ходити туди, куди небезпечно солдату

Найбільш завершеною системою серед переможців став Alex від Florida Institute for Human and Machine Cognition. Американська армія описує його як гуманоїда з ударостійкими приводами, елементами балістичного захисту та гібридною автономністю, де штучний інтелект поєднується з керуванням людиною.

Сам Alex має зріст близько 179 сантиметрів і масу приблизно 85 кілограмів. За даними розробника, він може рухатися зі швидкістю понад 1,5 метра за секунду, працювати від батареї понад дві години та переносити більше 15 кілограмів корисного навантаження.

Але його головна особливість полягає не в розмірах. Alex створювався для роботи поза лабораторією, включно з будівлями, сходами, завалами та іншими місцями, де колісному або гусеничному роботу складно пересуватися. Розробники прямо називають одним із можливих сценаріїв ситуацію, коли робот першим заходить у небезпечну будівлю замість військового або рятувальника.

Подібну концепцію вже випробовують і в Україні. Раніше Мілітарі 24 писав, що два американські Phantom MK-1 передали Україні для тестування у військових умовах, а серед потенційних завдань називали логістику, розвідку та роботу в особливо небезпечних місцях.

Головною проблемою роботів залишається енергія

Відразу двоє переможців xTechHumanoid займаються живленням, і це навряд чи випадковість.

ACEs Group запропонувала інтегровану енергетичну систему, яка повинна масштабуватися від великих польових накопичувачів до акумуляторів безпосередньо всередині робота. Hydroplane своєю чергою розробила компактну мобільну систему генерації електроенергії для тривалої роботи в умовах порушеної логістики.

Для гуманоїдів це одна з найболючіших проблем. Людиноподібний робот постійно витрачає енергію на підтримання рівноваги, роботу десятків електроприводів, обчислення, камери та інші сенсори. Двогодинна автономність може бути прийнятною для випробувань, але значно складніше побудувати навколо таких машин військову систему, яка повинна працювати далеко від стаціонарної електромережі.

Саме тому американська Humanoid Community of Collaboration уже визначає енергетику одним із наступних напрямів роботи після завершення конкурсу.

Ця проблема стосується не лише гуманоїдів. Мілітарі 24 раніше розповідав, що сучасним бойовим роботам для повноцінної заміни людей бракує насамперед автономності, прохідності та достатньо розвиненого штучного інтелекту.

Роботу потрібні пальці, які "відчувають"

Ще один переможець виглядає менш ефектно за двоногого Alex, але вирішує не менш складну проблему.

RAS Labs розробила надчутливі тактильні сенсори Tactile Fingertip для пальців роботів. Вони дозволяють машині визначати момент контакту з предметом, силу натискання, форму, ковзання та інші параметри, після чого робот може автоматично змінювати силу хвату.

Це потрібно для набагато ширшого набору завдань, ніж здається. Якщо гуманоїд повинен працювати в середовищі, створеному для людини, йому доведеться брати інструменти, відкривати двері, переносити різні предмети, під'єднувати обладнання та виконувати десятки інших операцій руками.

Звичайній людині для цього не потрібно дивитися на кожен палець, оскільки мозок постійно отримує інформацію від рецепторів шкіри. Роботу цей канал доводиться створювати штучно.

А як гуманоїд зрозуміє наказ командира

П'ятий переможець, Velocity Explorations, працює вже не з механікою, а з тим, що можна назвати "мозком зв'язку" робота.

Компанія створює Echo-HMI - програмний рівень, який має дозволити гуманоїду отримувати інформацію через звичайну військову мережу управління, розуміти ситуацію та перетворювати командний задум на конкретні дії. За концепцією розробника, робот може "слухати" радіообмін підрозділу, розуміти, хто рухається, хто залишається на позиції та яке завдання виконується, а командир за потреби може дати йому прямий наказ тим самим каналом.

Для військового гуманоїда це принципова різниця. Якщо кожну його дію потрібно виконувати оператору через джойстик, машина фактично залишається складним дистанційно керованим маніпулятором. Щоб робот став повноцінним учасником підрозділу, йому необхідно хоча б частково самостійно перетворювати накази на послідовність дій.

Саме в цьому напрямку рухаються й українські проєкти роботизації фронту. Як писав Мілітарі 24 про концепцію "Армії роботів", майбутня система передбачає одночасну роботу сенсорів, наземних машин, повітряних дронів та штучного інтелекту, а не використання кожного робота як окремої дистанційно керованої машини.

До "Термінатора" ще далеко

На конкурс xTechHumanoid американській армії подали 103 заявки, після чого до фіналу відібрали десять команд, а дев'ять змогли показати свої розробки військовим наживо. Програма передбачала до 490 тисяч доларів призових і можливість подальших контрактів або угод на суму до 1,25 мільйона доларів.

При цьому результати конкурсу радше демонструють не появу готової армії гуманоїдів, а перелік проблем, які ще доведеться вирішити. Один переможець дав військовим саму двоногу платформу, двоє працюють над її енергопостачанням, ще один додає роботу відчуття дотику, а п'ятий намагається навчити його розуміти команди.

Уже зараз гуманоїди можуть бути корисними там, де середовище створене для людини, але відправляти туди людину небезпечно. В Україні Phantom уже випробовували для роботи в реальних фронтових умовах, а американська армія тепер системно перевіряє, які компоненти потрібні, щоб такі машини перестали залишатися окремими технологічними демонстраторами.

Показово, що переможцем xTechHumanoid став не один ефектний "робот-солдат", а одразу набір із п'яти різних технологій. Сучасному гуманоїду для війни вже недостатньо навчитися ходити на двох ногах - він має довго працювати без розетки, не ламатися після падіння, відчувати предмети руками, розуміти накази та самостійно виконувати хоча б частину завдання. Саме над цим Армія США тепер і продовжить експериментувати.