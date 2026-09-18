Перехватчики от двух компаний успешно уничтожают реактивные "Шахеды", – Зеленский

В Украине успешно испытали в бою новые средства для уничтожения российских реактивных беспилотников. Разработки двух компаний уже доказали свою способность успешно уничтожать такие цели.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, перехватчики уже уничтожили вражеские дроны на высокой скорости. В настоящее время государство ведет переговоры с разработчиками и подписывает первые контракты на поставки.

Что известно о производстве и финансировании

Глава государства оптимистично оценивает успешные боевые испытания перехватчиков. В то же время власти хотят увидеть все этапы испытаний, чтобы понять, как максимально ускорить процесс и запустить массовое производство средств противодействия реактивным "Шахедам".

Но для веры и оптимизма еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом. Здесь также есть хорошие моменты,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что накануне обсуждал финансовые вопросы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ближайшее время они планируют встретиться, чтобы подготовить совместные предложения по покрытию дефицита.

Напомним, российские войска стали чаще использовать реактивные дроны, которые значительно сложнее сбивать, например, мобильными огневыми группами из-за высокой скорости БПЛА. У военных нет достаточно времени, чтобы отработать удар по цели, ведь реактивный "Шахед" появляется в поле зрения лишь примерно на 6 секунд.