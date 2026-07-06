Реактивных "Шахедов" становится все больше, – "Флеш" о новой опасной тактике России

Россия меняет тактику применения ударных дронов типа "Шахед" против Украины. В целом противник стал запускать меньшее количество таких беспилотников, но может сосредоточиться на серийном производстве реактивных БПЛА.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Какова новая тактика россиян?

Силы обороны научились сбивать до 92–96% бензиновых "Шахедов", которыми враг атаковал глубокий тыл Украины. После этого их применение стало нецелесообразным, считает "Флеш". Именно поэтому увеличивается количество реактивных "Шахедов", которые Россия использует все активнее.

В то же время российские войска не отказались от бензиновых "Шахедов", а продолжают активно атаковать ими приграничные регионы. По оценке эксперта, ежедневно до 200 таких дронов наносят удары по АЗС, складам, энергообъектам и транспорту.

Близость к границе позволяет массово использовать радиоуправление на меш-модемах. Подавление систем спутниковой навигации в таких ситуациях бесполезно,

– пояснил "Флеш".

Советник Минобороны обратил внимание, что общее количество запущенных Россией "Шахедов" уменьшилось, несмотря на отсутствие у врага технических или экономических предпосылок.

Считаю, что сейчас происходит переориентация части производства на серийное изготовление реактивных "Шахедов",

– предположил Сергей Бескрестнов.

Кроме того, российская армия переходит от тактики массированных атак к тактике выборочных ударов.

Выбираются важные цели, проводится разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии обороны (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, прокладываются маршруты на разных высотах и скоростях. Применяются "Шахеды" модификации "Сикер" с функцией захвата целей,

– добавил эксперт.

К слову, во время массированной атаки 6 июля, помимо ракет, Россия запустила по Украине 351 ударный БПЛА типа Shahed, "Гербеа", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Силы обороны сбили 326 из них. Однако зафиксировано попадание 29 ракет и 18 ударных дронов.