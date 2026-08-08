"Морская крепость": как система Blue Dragon будет защищать гражданские суда от атак России

Безопасность торговых маршрутов оказалась под угрозой постоянных российских ударов по акватории Черного моря. Система Blue Dragon призвана создать надежный щит против атак и восстановить свободное движение гражданских судов.

Об этом генеральный директор BlueShadow Чарльз Махер рассказал в интервью "РБК-Украина".

В чем заключается миссия системы Blue Dragon?

Датская компания BlueShadow делает ставку на систему Blue Dragon, которая должна обеспечить защиту гражданского судоходства в Черном море. В компании заявляют, что система может защитить не только маршруты движения судов, но и объекты у побережья.

Чарльз Махер подчеркнул, что система рассчитана прежде всего на защиту гражданских судов, которые в последнее время все чаще становятся мишенью российских атак. По его словам, из-за обстрелов безопасный путь для грузовых кораблей, следующих в Украину, фактически закрыт.

В компании также обращают внимание, что такая концепция морской обороны частично опирается на украинский опыт. Махер пояснил, что подход BlueShadow повторяет идею, которую в свое время предложил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди для противодействия вражеским дронам на суше. Теперь ее адаптировали к морским условиям.

BlueDragon создаст офшорную зону противодронового поражения – фактически морскую крепость, – которая станет убежищем и для прибрежных судоходных путей, и для портов, городов и критической инфраструктуры на берегу,

– пояснил генеральный директор компании.

Он также добавил, что Blue Dragon будет действовать эскадрами по 12 судов. Из них 10 будут постоянно находиться на боевом дежурстве в море, а для управления хватит пяти операторов из береговой команды.

Напомним, 5 августа противник нанес удар по сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау, перевозившему украинскую пшеницу. В результате атаки погиб украинский моряк, еще трое пострадали. На судне возник пожар.