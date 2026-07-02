Стоит дороже, чем "Шахед": авиаэксперт рассказал, чем особенно опасна ракета-дрон "Бандероль"

Россия начала более активно применять ракету-дрон "Бандероль", которая по своим характеристикам существенно отличается от привычных "Шахедов". Она летит быстрее, имеет собственную систему наведения и может самостоятельно искать цель, что создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, почему перехватывать такие цели особенно сложно. По его словам, "Бандероль" стоит дороже "Шахеда", но и сбивать ее дешевыми средствами пока трудно, а применять дорогие ракеты ПВО – экономически невыгодно.

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"Бандероль" запускают с большого дрона

Ракету-дрон разработала российская компания "Кронштадт", по предприятиям которой Украина уже неоднократно наносила удары. Она также производит разведывательные "Орланы" и значительно более крупные беспилотники "Орион". Первые "Рорион" часто поднимаются в воздух за день или два до массированной атаки, чтобы наблюдать за украинской территорией и собирать данные для последующих ударов.

За день или два до атаки летают "Орланы". Также появляются "Шахеды", которые между Киевом и Борисполем пытаются что-то разведать. Такие цели нужно сбивать в первую очередь,

– подчеркнул Криволап.

"Бандероль" запускают с воздуха с борта "Ориона". По конструкции она ближе не к обычному беспилотнику, а к баллажирующему боеприпасу с реактивным двигателем и крыльями в передней и задней частях корпуса.

Ее скорость составляет примерно 450–500 километров в час, дальность – около 500 километров, а боевая часть может весить от 50 до 105 килограммов,

– пояснил авиационный эксперт.

Боеприпас имеет собственную систему наведения и донаведения. Он может не только направляться к заранее определенной точке, но и обнаруживать объект и корректировать полет уже во время атаки. Точный принцип выбора цели пока не до конца понятен, однако Россия уже применяет такие ракеты-дроны против Украины.

Для "Бандероли" пока не хватает дешевых перехватчиков

Россияне нашли брешь между имеющимися уровнями украинской противовоздушной обороны. Благодаря реактивному двигателю "Бандероль" летит значительно быстрее "Шахеда", поэтому обычные дроны-перехватчики не всегда успевают ее догнать. В то же время таких целей запускают немного, поэтому предсказать, на каком участке протяженного фронта или границы они появятся, сложно.

Россияне нашли лазейку в нашей системе ПВО. При скорости 450–500 километров в час мы не можем уничтожать эти цели обычными дронами-перехватчиками,

– пояснил Криволап.

Во время массированного удара ситуация усложняется еще больше. Тактическая авиация в это время работает по крылатым ракетам, поэтому отвлекать самолеты на несколько ракет-дронов неудобно. Реактивные перехватчики в Украине есть, но их пока недостаточно, чтобы надежно перекрывать все возможные маршруты.

Когда у тебя линия фронта и граница протяженностью более тысячи километров, а нужно перехватить пять–семь таких дронов, это серьезно нагружает нашу систему не теми средствами, которых у нас достаточно,

– отметил авиационный эксперт.

Производство реактивных дронов-перехватчиков уже пытаются наращивать: украинским разработчикам поставили соответствующие задачи, однако необходимого количества пока нет. Сбивать же "Бандероль" ракетами дорогостоящих зенитных комплексов невыгодно.

"Бандероль" стоит значительно дороже "Шахеда" – примерно 150–200 тысяч долларов. Но сбивать ее с помощью систем NASAMS или IRIS-T – это неправильное соотношение стоимости цели и ее уничтожения. Стоимость перехвата должна быть ниже, чем стоимость самой цели,

– пояснил Криволап.

Ее опасность заключается именно в сочетании высокой скорости, небольшого количества запусков и нехватки достаточно дешевых средств перехвата.

Криволап объяснил, чем "Бандероль" отличается от "Шахеда": смотрите видео