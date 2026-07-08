Без пилота от взлета до перехвата: компания F-Drones продемонстрировала автономный дрон LITAVR

Украинская компания F-Drones представила обновленный комплекс LITAVR с программным обеспечением 3D LARAG. Перехватчик самостоятельно выполняет весь полет, а оператор лишь запускает дрон и подтверждает поражение цели.

Компания F-Drones продемонстрировала полевые испытания обновленного дрона-перехватчика LITAVR коптерного типа, в ходе которых он автономно догнал и уничтожил воздушную цель. Производитель называет разработку первым полностью автономным перехватчиком такого типа. Независимого подтверждения этого статуса пока нет.

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Весь полет проходит без пилота

LITAVR самостоятельно взлетает, рассчитывает траекторию перехвата, догоняет цель и захватывает ее для сопровождения.

За несколько сотен метров до цели дрон снижает скорость и движется за ней. Оператор следит за процессом и дает окончательное подтверждение на поражение. После этого перехватчик самостоятельно завершает миссию.

Фактически участие человека сводится к двум командам: запуску беспилотника и подтверждению атаки. Такая схема соответствует принципу human-in-the-loop, при котором окончательное решение о применении средства остается за оператором.

LITAVR работает совместно с 3D LARAG

Автономный комплекс состоит из дрона LITAVR и программной платформы 3D LARAG собственной разработки F-Drones.

Система отображает процесс перехвата в режиме реального времени в двухмерном и трехмерном форматах. Оператор видит положение дрона, цели и траекторию их движения.

Для запуска миссии комплекса требуются координаты воздушной цели. Они могут поступать от радаров различных типов через мультипротокольный интерфейс F-Drones. Это позволяет подключать LITAVR к уже развернутым системам обнаружения без привязки к одному конкретному радару.

Управлять миссией можно дистанционно

F-Drones также использует собственную систему дистанционного управления. Она позволяет наблюдать за полетом и подтверждать перехват с большого расстояния от места запуска.

По заявлению компании, оператор может находиться фактически в любой точке мира, где есть доступ к соответствующему каналу управления. Такое решение позволяет отделить пилота от стартовой позиции перехватчика и снизить нагрузку на расчетную группу непосредственно на месте.

Заявленная дальность новой версии LITAVR составляет до 65 километров, а рабочая высота превышает 9 километров.

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Что изменилось в LITAVR

Предыдущая версия LITAVR уже была оснащена автоматическим терминальным наведением. После захвата цели система могла самостоятельно вести перехватчик на финальном участке полета, в то время как оператор контролировал его скорость.

В июне Министерство обороны сообщало о максимальной скорости LITAVR до 350 километров в час, стандартном радиусе действия 40 километров и высоте полета до 9 километров. Комплекс также обладал собственной навигацией, не зависящей от GPS, и мог взаимодействовать с радарами через программное обеспечение LARAG.

Обновленная версия переносит автоматизацию с последнего этапа на весь полет. Дрону уже не нужен пилот, который вручную ведет его в район перехвата: программная платформа берет на себя взлет, построение маршрута, сближение и сопровождение цели.

Комплекс готовят к боевым испытаниям

F-Drones планирует провести боевые испытания автономной версии LITAVR и приступить к ее полной интеграции в вооруженные силы. Сроки начала серийных поставок именно обновленного комплекса компания не назвала.

Базовая версия LITAVR уже находится в серийном производстве. Разработка перехватчика началась осенью 2024 года, летом 2025-го он прошел кодификацию, а осенью того же года начались поставки в Силы обороны.