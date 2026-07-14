Вместо взрывчатки – сетка: в Украине запускают производство новой антидроновой системы

Украинская компания BlueBird Tech начинает серийное производство систем перехвата беспилотников с помощью специальной сетки. Это решение разработано как более дешевая альтернатива традиционным средствам борьбы с дронами и уже проходит испытания.

Компания BlueBird Tech запускает серийное производство антидроновых комплексов, которые обезвреживают беспилотники без использования взрывчатых веществ. Новые системы используют специальный "сеткомет", который физически перехватывает дрон в полете, после чего тот теряет возможность продолжать полет.

Ставка на физический перехват

В BlueBird Tech объясняют, что их решение призвано дополнить уже имеющиеся средства противодействия беспилотникам. В отличие от систем радиоэлектронной борьбы или дорогостоящих ракет-перехватчиков, "сетькомет" не зависит от подавления сигнала и не использует взрывную боевую часть.

"Сеткомет" выглядит как игрушечный пистолет. Фото BlueBird Tech

После сближения с целью система выстреливает сеткой, которая запутывает винты дрона. В результате беспилотник теряет управление и падает.

По словам разработчиков, такой принцип особенно актуален для борьбы с небольшими FPV-дронами и другими малогабаритными беспилотниками, которые все чаще применяются на поле боя.

Вид "сеткомета" сверху. Фото BlueBird Tech

Производство наращивается

В компании сообщили, что уже переходят от опытных образцов к серийному выпуску. Это должно позволить обеспечить стабильные поставки комплексов украинским военным.

BlueBird Tech также работает над дальнейшим совершенствованием изделия. Разработчики планируют расширить возможности системы и повысить эффективность перехвата различных типов беспилотников.

Спрос на кинетические средства растет

В последнее время украинские производители активно разрабатывают альтернативные способы борьбы с дронами. Причина – быстрое развитие беспилотных технологий и снижение эффективности отдельных средств радиоэлектронной борьбы против автономных или защищенных систем навигации.

Именно поэтому все больше компаний работают над так называемыми кинетическими средствами перехвата – решениями, которые физически останавливают беспилотник без использования дорогостоящих управляемых ракет. К этому направлению относятся как специализированные дроны-перехватчики, так и системы с сетками, которые могут стать одним из самых дешевых способов борьбы с массовыми атаками небольших БПЛА.