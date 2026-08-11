"Война дронов" вышла на новый уровень: уже подтверждено более 260 тысяч поражений

С начала 2026 года Силы обороны Украины уничтожили на фронте более 260 тысяч российских беспилотников. Большинство из них составляют аппараты самолетного типа, однако в последние месяцы стремительно растет и количество уничтоженных коптеров.

О новых статистических данных 11 августа сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркивают, что все учтенные поражения прошли верификацию в боевой системе DELTA.

Почти 200 тысяч дронов самолетного типа

Из общего количества около 195 тысяч приходится на российские БПЛА самолетного типа. Еще примерно 66 тысяч составляют коптеры. Таким образом, общее количество подтвержденных уничтожений уже превысило 260 тысяч.

Наиболее заметный рост Минобороны фиксирует в последние месяцы. В июле украинские подразделения уничтожили 40 438 дронов самолетного типа. В конце мая соответствующий показатель составлял 27 711 аппаратов.

Подобная тенденция наблюдается и среди коптеров. Если в конце июня было подтверждено 14 071 поражение, то в июле их количество выросло до 19 945.

DELTA учитывает каждое подтвержденное поражение

Важная деталь этой статистики заключается в том, что речь идет не о приблизительных оценках подразделений. Данные проходят проверку в боевой системе DELTA, а верификацией поданных военными данных о поражениях занимался Фонд развития инноваций Министерства цифровой трансформации.

DELTA фактически позволяет сводить информацию от различных подразделений в одну систему и анализировать результаты боевой работы. Для Минобороны это также способ определять, какие подразделения и технологические решения показывают наилучший результат и какие из них стоит масштабировать.

Этот подход уже используется для более широкой оценки эффективности беспилотных систем. В июне "Милитари 24" писал, что Силы обороны поразили дронами более 800 тысяч верифицированных российских целей. Тогда Минобороны сообщало, что беспилотники обеспечивают более 90% поражений противника.

Общее количество пораженных целей уже превысило миллион

По новым данным Минобороны, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем уже поразили более миллиона подтвержденных целей противника. В эту статистику входят не только российские дроны, но и техника, артиллерия, транспорт, средства ПВО и другие цели.

В ведомстве также заявили, что за этот период было уничтожено или тяжело ранено около 193 500 российских военнослужащих.

Еще в июне этот показатель составлял более 800 тысяч подтвержденных целей. Тогда министр обороны Михаил Федоров сообщал о примерно 167 тысячах уничтоженных или тяжело раненых российских военнослужащих.

Россия одновременно наращивает собственные дронные войска

Быстрый рост количества уничтоженных БПЛА объясняется не только развитием украинских средств противодействия. Россия также резко увеличивает количество беспилотников и подразделений, которые ими управляют.

"Милитари 24" ранее сообщал, что численность российских военных, задействованных в работе с БПЛА, за несколько месяцев увеличилась примерно на 28 тысяч. По оценке командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, Россия стремится и в дальнейшем значительно расширять свои подразделения беспилотников.

Россия также постоянно меняет сами беспилотники. На фронте одновременно применяются FPV, коптеры, "Ланцеты", "Молнии", разведывательные аппараты и многочисленные модификации "Шахедов". О том, какие российские дроны представляют наибольшую угрозу в 2026 году, "Милитари 24" рассказывал отдельно.

Война дронов переходит в промышленный масштаб

Более 260 тысяч уничтоженных БПЛА менее чем за восемь месяцев показывают, насколько изменился масштаб беспилотной войны. Речь идет уже не о сотнях или тысячах аппаратов, а о десятках тысяч дронов ежемесячно.

При этом важным становится не только само перехват, но и способность быстро собирать данные о результате. Верификация через DELTA позволяет видеть, какие решения работают лучше, после чего направлять ресурсы на их масштабирование.

Именно эта комбинация – массовое применение технологий, цифровой учет результатов и быстрое масштабирование наиболее эффективных решений – постепенно превращает противодействие российским дронам в отдельную системную составляющую украинской обороны.