"Стоит пехота – стоит государство": в Киевском ботсаду открыли выставку "Лицо пехоты"

В День пехоты Вооруженных сил Украины, 6 мая, в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве открылась фотовыставка "Лицо пехоты" – 28 портретов конкретных людей из сотен тысяч тех, кто ежедневно смотрит в лицо врагу и смерти. Мероприятие объединило военных, представителей государственных учреждений и киевлян, чтобы напомнить: за статистикой фронта стоят живые люди.

Пехота – самый многочисленный род войск в составе сухопутных сил, и именно пехотинцы выполняют самую тяжелую и опасную боевую работу на линии соприкосновения. Выставка призвана вернуть этим людям лицо – вместо обезличенной цифры в сводках дать каждому зрителю возможность посмотреть бойцу в глаза. 24 Канал посетил мероприятие и рассказывает о нем.

Кому посвящена выставка и что стоит о ней знать?

От имени командования сухопутных войск гостей и участников поздравил начальник управления коммуникаций полковник Андрей Подик. Он отметил, что пехота остается фундаментом Вооруженных сил даже в эпоху дронов и наземных роботизированных комплексов – потому что без человека ни одна техника не действует. Полковник поблагодарил всех, кто присоединился к созданию арт-объекта, и выразил убеждение, что выставка объездит все города страны.

Если смотреть на эти лица, можно сделать вывод, что это люди уставшие, обеспокоенные, что имеют определенный риск для своей жизни. Но поверьте мне: этот взгляд передает энергию, этот взгляд передает желание к свободе и победе - добра над злом. Стоит пехота – стоит государство,

– сказал полковник Подик.

Речь в честь открытия выставки / Фото 24 Канала

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Телищак отметил, что на двенадцатом году войны боевые действия рискуют превратиться в рутину – ежедневную статистику сигналов тревоги и сводок. Именно поэтому так важно напоминать обществу, что за этими цифрами – живые люди в окопах и на линии разминирования.

Эта выставка не говорит о каких-то цифрах или статистике. Она знакомит нас с живыми людьми – теми, кто сегодня защищает всех нас. Мы можем взглянуть в их глаза и увидеть их выбор, их осознание, их бой. Наша независимость держится на плечах тех, кто стоит на линии фронта,

– отметил Телищак.

Начальник первого центра информационно-коммуникационной поддержки Сухопутных войск майор Тарас Ткаченко рассказал о замысле экспозиции. Организаторы хотели избежать обезличенного образа пехоты как "массы без лица" и вместо этого показать конкретных людей с конкретными глазами и конкретными историями. Найти среди сотен тысяч "тот самый взгляд" оказалось чрезвычайно сложно.

Украинские пехотинцы – герои выставки / Фото 24 Канала

Здесь всего-навсего 28 историй из сотен тысяч. Но если вы уделите пять минут, подойдете, посмотрите в лицо и прочитаете короткий текст – этот человек перед вами оживет. Он станет на секунду вашим другом. Я рад, что именно здесь, в Ботсаду, весной, когда цветет сирень и магнолии, эти 28 лиц будут иметь контакт с посетителями,

– подытожил майор Ткаченко.

Тарас Ткаченко, украинский кинорежиссер, мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины летом 2022 года, служит в медийном центре Сухопутных войск.

