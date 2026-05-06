Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал "Сапер" – командир механизированной роты 1 механизированного батальона KASSTA 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Какие проблемы есть в пехоте?

По словам "Сапера", больше всего пехотинцам не хватает ротаций. Ведь, чтобы быть более боеспособными, люди должны отдыхать.

Однако проблема не только с количеством бойцов.

Это упирается не только в человеческий ресурс, но и в активность дронов. Заход и выход с позиций сейчас самый опасный этап пребывания бойца на передовой. На самой позиции безопаснее, чем зайти или выйти из нее. Надо ловить момент, наносить поражения по вражеским пилотам – это довольно такая сложная работа,

– объяснил военный.

Поскольку россияне используют много дронов, то защитники должны уметь двигаться так, чтобы их не видели. Кроме этого, надо качественно обустроить позицию, чтобы иметь возможность пересидеть атаки FPV, тяжелых бомберов и другого вооружения.

И, конечно, денежное обеспечение для военных однозначно должно быть больше.

Относительно возраста, то "Сапер" рассказал, что средний возраст пехотинца среди его подчиненных – 45 лет. Есть и те, кому уже далеко за 50. Однако все зависит от морального и физического состояния человека.

Посадки держат не дроны, а пехота

В приветственном сообщении Владимира Зеленского говорится, что именно пехотинские подразделения определяют, чей флаг на этой земле. Это мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения.

Что бы ни происходило, всегда линия фронта и позиции Украины именно там, где наши пехотинцы. Фундамент войска, все те, кто физически держит и восстанавливает позиции,

– акцентировал президент.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") в День пехоты написал: пока на позицию не зашел пехотинец – она не отвоевана, сколько бы врагов ни убили дроны. К слову, беспилотники не могут удержать посадку 300 дней, как это делают люди.

Добраться рубежа в тотальной килл-зоне, контролируемой дронами, вгрызться в землю на позиции, устоять и защищать живым щитом, где техника, бывает, подходит. Усталостью, кровью, но мужеством и несокрушимостью,

– подчеркнул командующий СБС.

Он добавил, что пехота – это хребет войны и та сила, о которую разбиваются российские штурмы и амбиции Кремля.