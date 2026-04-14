Укр Рус
ГУР раскрыло начинку российского БПЛА "Князь Вещий Олег" и показало его модель
14 апреля, 01:29
3

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Украинская разведка раскрыла характеристики российского беспилотника "Князь Вещий Олег", который имеет радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часа и максимальную скорость до 130 км/ч.
  • Беспилотник оснащен двумя камерами с возможностью ночного видения и технологиями искусственного интеллекта, а производитель НПЦ "Ушкуйник" под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии.

Украинская разведка раскрыла характеристики и показала интерактивную 3D-модель еще одного российского беспилотника. Речь идет о БПЛА "Князь Вещий Олег".

Об этом рассказало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что ГУР рассказало о вражеском беспилотнике "Князь Вещий Олег"?

В украинской разведке отметили, что разработчиком и производителем беспилотника "Князь Вещий Олег" является российский "Научно-производственный центр "Ушкуйник". Этот центр также известен созданием FPV-дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородской” и перехватчиков "Осоид".

По данным ГУР, "Князь Вещий Олег" имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 килограммов.

Среди других заявленных противником тактико-технических характеристик есть:

  • радиус действия – до 45 километров;

  • продолжительность полета – до 3,5 часов;

  • скорость до 130 километров в час;

  • высота полета – до 3 тысяч метров.

БПЛА оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая содержит трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом, 
– рассказали в ГУР.

Система также имеет функции ночного видения, обнаружения и сопровождения целей в режиме реального времени с применением технологий искусственного интеллекта.

Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и на Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).

"Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна. Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев", – отметила украинская разведка.


БПЛА "Князь Вещий Олег" / Фото ГУР МО

В ГУР отметили, что, несмотря на участие в производстве вооружения для войны против Украины, получение государственного финансирования и подготовку российских военных, НПЦ "Ушкуйник", который производит "Князья", сейчас находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии.

Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети поставок и посредников. Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками России – Ираном и КНДР, 
– объяснила разведка.

Украина уже сбивала БПЛА "Князь Вещий Олег"