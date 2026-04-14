ГУР раскрыло начинку российского БПЛА "Князь Вещий Олег" и показало его модель
- Украинская разведка раскрыла характеристики российского беспилотника "Князь Вещий Олег", который имеет радиус действия до 45 км, продолжительность полета до 3,5 часа и максимальную скорость до 130 км/ч.
- Беспилотник оснащен двумя камерами с возможностью ночного видения и технологиями искусственного интеллекта, а производитель НПЦ "Ушкуйник" под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии.
Украинская разведка раскрыла характеристики и показала интерактивную 3D-модель еще одного российского беспилотника. Речь идет о БПЛА "Князь Вещий Олег".
Об этом рассказало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
К теме Не геймеры: в США признали, кто становится лучшими пилотами дронов
Что ГУР рассказало о вражеском беспилотнике "Князь Вещий Олег"?
В украинской разведке отметили, что разработчиком и производителем беспилотника "Князь Вещий Олег" является российский "Научно-производственный центр "Ушкуйник". Этот центр также известен созданием FPV-дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородской” и перехватчиков "Осоид".
По данным ГУР, "Князь Вещий Олег" имеет размах крыльев 2,8 метра и максимальную взлетную массу 11 килограммов.
Среди других заявленных противником тактико-технических характеристик есть:
радиус действия – до 45 километров;
продолжительность полета – до 3,5 часов;
скорость до 130 километров в час;
высота полета – до 3 тысяч метров.
БПЛА оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), которая содержит трехосный подвес, широкоугольную камеру FullHD и камеру с 10-кратным оптическим зумом,
– рассказали в ГУР.
Система также имеет функции ночного видения, обнаружения и сопровождения целей в режиме реального времени с применением технологий искусственного интеллекта.
Полетный контроллер построен на микроконтроллерах швейцарского бренда STMicroelectronics, изготовленных в Китае и на Тайване, а также компонентах CUAV Technology (КНР).
"Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна. Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев", – отметила украинская разведка.
БПЛА "Князь Вещий Олег" / Фото ГУР МО
В ГУР отметили, что, несмотря на участие в производстве вооружения для войны против Украины, получение государственного финансирования и подготовку российских военных, НПЦ "Ушкуйник", который производит "Князья", сейчас находится под санкциями только Украины, Европейского Союза и Швейцарии.
Государство-агрессор продолжает развивать собственные образцы вооружения, сохраняя доступ к иностранным технологиям через сети поставок и посредников. Такие разработки могут быть использованы не только в войне против Украины, но и для дестабилизации ситуации безопасности в других регионах мира, в частности союзниками России – Ираном и КНДР,
– объяснила разведка.
Украина уже сбивала БПЛА "Князь Вещий Олег"
В ноябре 2025 года 53 отдельная механизированная бригада ВСУ уничтожила редкий российский дрон "Князь Вещий Олег", который враг использует для разведки. Такие аппараты враг также тестирует, чтобы искать способы противодействия украинским мерам обороны.
В январе 2026 года "Князя Вещего Олега" уничтожили воины 21 отдельной механизированной бригады. Вражеский дрон приземлили даже не специализированным FPV-дроном, а обычным.