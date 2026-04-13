Об этом свидетельствуют итоги учений морских пехотинцев. Соответствующее заявление для Business Insider сделал руководитель курса обучения управлению дронами в Калифорнии Майк Оливарес.

Кто может стать лучшим пилотом БпЛА?

По словам Оливареса, опыт, полученный в видеоиграх действительно может облегчить освоение симуляторов беспилотников. Однако инструкторы отмечают, что пилотирование дронов значительно легче дается тем, кто имеет способности управлять мотоциклами, гидроциклами или лодками.

Он объяснил, что наибольшая сложность связана с миниатюрными переключателями на портативном пульте: именно они управляют направлением, скоростью и высотой полета БпЛА и требуют максимально точных, почти ювелирных движений.

Оливарес сравнил такую точность с работой ручки газа на мотоцикле. Во время шести этапов подготовки морских пехотинцев инструкторы обнаружили, что более пятой части курсантов не справляется с заданиями именно из-за трудностей с чувствительным управлением.

Особенно это проявилось тогда, когда они перешли от тренировок в симуляторах без физической нагрузки к реальным аппаратам, которые уже имеют определенный вес и иначе реагируют на команды.

Если у них нет личного опыта в этой сфере, они все равно будут испытывать трудности. Однако если их опыт связан с техническими навыками и работой на открытом воздухе, я бы сказал, что это дает больше шансов на успех, чем игры,

– подчеркнул руководитель курса обучения управлению дронами.

Оливарес также отметил, что лучше всего к обучению подходят те, кто имеет естественный интерес к технологиям и умеет нестандартно мыслить в их применении. По его словам, ключевыми являются быстрая адаптивность и глубокое понимание принципов работы беспилотников, ведь современные системы требуют высокого уровня технической подготовки.

Стоит отметить, что результативность борьбы с российскими беспилотниками заметно повышается. В частности, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что только в марте дроны-перехватчики ликвидировали более 33 тысяч вражеских БпЛА.

