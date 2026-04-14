Про це розповіло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До теми Не геймери: у США визнали, хто стає найкращими пілотами дронів

Що ГУР розповіло про ворожий безпілотник "Князь Віщий Олег"?

В українській розвідці зазначили, що розробником та виробником безпілотника "Князь Віщий Олег" є російський "Науково-виробничий центр "Ушкуйник". Цей центр також відомий створенням FPV-дронів на оптоволокні "Князь Вандал Новгородській” та перехоплювачів "Осоїд".

За даними ГУР, "Князь Віщий Олег" має розмах крил 2,8 метра та максимальну злітну масу 11 кілограмі.

Серед інших заявлених противником тактико-технічних характеристик є:

радіус дії – до 45 кілометрів;

тривалість польоту – до 3,5 години;

швидкість до 130 кілометрів на годину;

висота польоту – до 3 тисяч метрів.

БпЛА оснащений двома камерами: курсовою IP-камерою китайського виробництва Shenzhen Zhongxi Security та гіростабілізованою оптичною системою D-80AI (КНР), яка містить тривісний підвіс, ширококутну камеру FullHD і камеру з 10-кратним оптичним зумом,

– розповіли у ГУР.

Система також має функції нічного бачення, виявлення та супроводу цілей у режимі реального часу із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Польотний контролер побудований на мікроконтролерах швейцарського бренду STMicroelectronics, виготовлених у Китаї та на Тайвані, а також компонентах CUAV Technology (КНР).

"Для навігації в умовах протидії РЕБ використовується чотириканальна CRP-антена. Рух безпілотника забезпечують два електродвигуни SunnySky китайського виробництва, встановлені на консолях крил", – наголосила українська розвідка.



БпЛА "Князь Віщий Олег" / Фото ГУР МО

У ГУР зауважили, що, попри участь у виробництві озброєння для війни проти України, отримання державного фінансування та підготовку російських військових, НВЦ "Ушкуйник", який виготовляє "Князі", наразі перебуває під санкціями лише України, Європейського Союзу та Швейцарії.

Держава-агресор продовжує розвивати власні зразки озброєння, зберігаючи доступ до іноземних технологій через мережі постачання та посередників. Такі розробки можуть бути використані не лише у війні проти України, а й для дестабілізації безпекової ситуації в інших регіонах світу, зокрема союзниками Росії – Іраном та КНДР,

– пояснила розвідка.

Україна вже збивала БпЛА "Князь Віщий Олег"