Польша готовит армию дронов: сколько тысяч гражданских пилотов могут пойти на фронт

Польша системно перестраивает свои вооруженные силы под реалии современной войны – FPV-дроны уже внедряются на уровне отделения, а гражданские операторы становятся резервом для армии. Об этом говорилось на панельной дискуссии конференции Defence24 Days 2026, где встретились польские военные, британские офицеры и представители оборонной промышленности.

Опыт войны в Украине заставил Польшу кардинально пересмотреть подход к беспилотным системам – теперь дроны планируют интегрировать в каждое подразделение вплоть до батальонного уровня. Параллельно страна ищет способ использовать более 411 тысяч зарегистрированных гражданских пилотов дронов в военных целях, сообщает польское издание Defence24.

Как Польша превращает гражданских дронщиков в военную силу?

На конференции Defence24 Days 2026 генерал-бригадир Лукаш Анджевский-Попов подтвердил, что в польской армии произошло принципиальное изменение отношения к FPV-дронам и мультикоптерам класса "Баба Яга". По его словам, закупка платформ происходит "в очень быстром процессе", а общественное принятие полуавтономных систем непосредственно влияет на военную доктрину.

Полковник Кшиштоф Тарновский рассказал, что планы предусматривают внедрение FPV-дронов уже на уровне отделения и формирование целых батальонов беспилотных систем. Это продиктовано необходимостью контролировать "серую зону" глубиной до 60–80 километров.

Обратите внимание! В прошлом году для нужд только обучения было закуплено около 5 000 дронов, которые распределили между 186 подразделениями по всей стране.

Майор Матеуш Шиманьский раскрыл деталь, которая имеет прямое отношение к гражданскому потенциалу: при заполнении резюме военнослужащие теперь отмечают наличие дроновых лицензий, и именно они в первую очередь назначаются на должности операторов. В то же время он предостерег, что из 411 тысяч зарегистрированных в Управлении гражданской авиации пилотов реально летать умеют далеко не все – регистрация на сайте еще не означает опыта.

Интересной оказалась британская философия подготовки. Подполковник Мэтт Кео объяснил, что британская армия сознательно тренирует солдат на сложных и несовершенных дронах:

Если операторы станут экспертами на тяжелых машинах, то когда мы дадим им Lamborghini среди дронов - их возможности будут еще мощнее.

За последние 12 месяцев он закупил 15 000 дронов, а бюджет на это вырос с 2 миллионов до более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Польская компания UMO совместно с Инспекторатом беспилотных систем реализует программу "От нуля до героя" с участием украинских инструкторов. За месячным курсом десятки операторов научились уничтожать бронированную технику даже в условиях радиоэлектронной борьбы, используя дроны на оптоволоконном управлении, радиосвязи и через Starlink.

Отдельно обсуждалась школьная программа пилотирования: сейчас в ней участвуют 16 старших школ по всей Польше, однако в 2027 году после итоговых соревнований министру обороны будет подана рекомендация по расширению инициативы на более 100 учебных заведений, где в военных классах учится около 28 тысяч учеников.

Как используется украинский опыт?

Польская инициатива не является случайной – она вписывается в более широкую стратегию страны по беспилотных систем. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее объявил о начале сотрудничества с Украиной в создании современной системы беспилотников для нужд польской армии, отметив, что именно украинские наработки в сфере дронов сегодня являются одними из самых эффективных в мире. Варшава рассматривает Киев не как обычного получателя помощи, а как полноценного технологического партнера.

В то же время опыт украинских операторов дронов привлекает внимание не только союзников по НАТО, но и Соединенных Штатов. Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы изучить боевое применение беспилотников в реальных условиях – в США признают, что украинский опыт в войне дронов является критически важным для современной армии, а полученные уроки планируют оперативно внедрять во все рода войск. Это подтверждает: подготовка операторов и тактика использования FPV-дронов, отработана на поле боя, становится экспортным продуктом Украины.