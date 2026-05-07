Будут ли Тушки: что будет лететь над Москвой на параде 9 мая и какие самолеты уничтожила Украина

Авиационная часть парада Победы 9 мая 2026 года станет единственным элементом, хоть как-то напоминающим прежнюю московскую военную пышность – наземная техника на этот раз на Красную площадь не выедет. Однако даже небо над столицей России в этом году будет выглядеть гораздо скромнее, чем в годы до полномасштабного вторжения в Украину.

Когда-то авиационная часть парада на Красной площади длилась почти 10 минут и включала десятки разнотипных самолетов – от стратегических ракетоносцев до вертолетов спецназа. Начиная с 2022 года этот блок то отменяли из-за "погодных условий", то урезали до минимума – и 2026 год, судя по официальным анонсам, продолжит эту тенденцию. 24 Канал собрал из сообщений российских СМИ информацию о том, что будет лететь над вражеской столицей 9 мая 2026 года.

Что точно известно об авиации на параде 9 мая 2026 года?

Официальный анонс министерства обороны России является предельно лаконичным. "В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации", – сообщило ведомство.

В этом году авиационная часть сохранится, но станет менее масштабной: пилотажные группы выполнят демонстрационный пролет, а финальным аккордом станет выступление штурмовиков Су-25 с традиционным раскрашиванием неба в цвета государственного флага, отмечает "Комсомольская правда".

Точный состав авиагрупп по состоянию на 7 мая официально не раскрыт. В официальных сообщениях говорится о самолетах российских пилотажных авиагрупп. Именно поэтому зрители чаще всего ждут появления групп "Русские витязи" и "Стрижи", которые традиционно участвуют в воздушной части парадов. Однако до окончательного утверждения программы лучше говорить осторожно: точный состав авиации может зависеть от решения организаторов, погоды и мер безопасности.

Обратите внимание! Проведение воздушной части парада могут отменить даже в день события. Обычно это происходит якобы из-за погоды: низкой облачности, плохой видимости, сильного ветра или других условий, делающих пролет опасным. В последние годы авиационную часть в Москве несколько раз отменяли в последний момент. В 2022 году авиапарады по всей России отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Не состоялась воздушная часть парада и в 2023 году.

Какая авиация была в небе над Москвой до 2022 года – и что из нее осталось?

До 2022 года воздушная часть парада Победы в Москве была отдельным, тщательно срежиссированным шоу продолжительностью около 10 минут. Обычно на параде можно было увидеть самолеты оперативно-тактической авиации (истребители, бомбардировщики и штурмовики), дальней авиации (дальние бомбардировщики и стратегические ракетоносцы), военно-транспортные борты и специализированные самолеты (топливозаправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, воздушные командные пункты), а еще ударные, многоцелевые и военно-транспортные вертолеты армейской авиации, описывает Lenta.ru.

А-50у на параде в 2020 году / Фото Wikipedia

Линейка авиационной техники на типичном большом параде состояла из 18 вертолетов и 56 самолетов. В составе "тяжеловесов" один за другим проходили три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС, а также топливозаправщик Ил-78, имитирующий дозаправку в воздухе, сообщал ТАСС. Открывала воздушную часть парада тройка тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, за которыми летели экипажи транспортно-боевых Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н, напоминает "Интерфакс".

На параде 2025 года "Русские витязи" и "Стрижи" руководили девяткой истребителей Су-30 и МиГ-29. Замкнули парадный строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага, зафиксировал "Регнум". Этот минимальный формат 2025 года – пилотажные группы плюс Су-25, судя по официальным анонсам, станет и форматом 2026-го.

Ил-76 и Ту-95 на параде / Фото Wikipedia

"Русские витязи" – Су-30СМ. Пилотажная группа Воздушно-космических сил России, базируется в подмосковной Кубинке. На парадах группа "Русские витязи" выступала на самолетах Су-30СМ, отмечает Lenta.ru. Су-30СМ - многоцелевой сверхманевренный истребитель с двумя двигателями с управляемым вектором тяги, максимальная скорость – 2 125 километров в час, дальность – до 3 000 километров. Вместе со "Стрижами" группа образует "кубинский бриллиант" из девяти машин.

"Стрижи" – МиГ-29. Пилотажная группа "Стрижи" выступала на МиГ-29. МиГ-29 – фронтовой истребитель четвертого поколения, максимальная скорость – 2 400 километров в час, потолок - 18 километров. Отмечается чрезвычайной маневренностью на малых скоростях, что делает его идеальным для пилотажных выступлений.

Су-25 – штурмовик. Неизменный финальный аккорд каждого авиапарада. Штурмовики Су-25 выполнят традиционный пролет с выпуском цветного дыма в цветах вражеского флага. Су-25 – дозвуковой штурмовик с двойной бронезащитой кабины, предназначен для огневой поддержки наземных войск. Максимальная скорость – 950 километров в час, боевая нагрузка - до 4,4 тонны. Активно используется и против Украины.

Ту-160 – стратегический ракетоносец. Регулярный участник крупных парадов и обстрелов гражданской инфраструктуры Украины в этом году не анонсирован. Над главной площадью России должны были пролететь модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3 на предыдущих парадах, напоминает ТАСС. Ту-160 – крупнейший в мире сверхзвуковой боевой самолет с крылом изменяемой стреловидности, максимальная скорость – 2 200 километров в час, дальность без дозаправки - до 12 000 километров, несет крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Ту-95МС – ядерный "пропеллер". Еще один стратегический ракетоносец, традиционный на больших парадах - в 2026-м также не подтвержден. Единственный в мире серийный боевой самолет с турбовинтовыми двигателями, находящийся в активной эксплуатации. Дальность – более 10 000 километров, несет крылатые ракеты Х-101/Х-102. Активно применяется для ударов по Украине.

Ми-28Н – ударный вертолет. На парадах пилотажная группа "Беркуты" выступала на ударных вертолетах Ми-28Н. Специализированный противотанковый вертолет с всепогодным прицельным комплексом. Вооружен 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами "Атака". В этом году в программе не фигурирует.

А-50У – "летающее радио". В 2019 году в параде участвовал модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Аналог американского AWACS, способен одновременно следить за 150 воздушными целями и координировать действия 12 истребителей. Несколько таких самолетов Украина уничтожила в течение 2024 года.

Из-за потерь и страха обстрелов Россия проведет парад Победы 9 мая 2026 года без военной техники на Красной площади, только с пешими колоннами и авиационным пролетом. Решение объясняется "оперативной обстановкой" и ростом критики из-за войны в Украине, во время которой украинские дроны поражают цели в России.