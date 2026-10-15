Украина будет использовать ИИ для прогнозирования ударов российских дронов, – Business Insider

Искусственный интеллект может изменить подход украинских военных к оценке угроз на фронте. Новые технологии должны помочь не только анализировать ситуацию, но и определять, к каким действиям противника следует готовиться.

Украина планирует использовать новую ИИ-технологию для прогнозирования российских ударов. Журналисты предполагают, что ее интегрируют в украинскую систему управления боем DELTA, пишет Business Insider.

Как новая технология может работать в DELTA?

DELTA – это цифровая система, которая объединяет разведывательную информацию с беспилотников, камер и отчетов с поля боя. Благодаря этому командиры могут получать общую картину ситуации на передовой с помощью планшетов или телефонов.

Новую модель ИИ могут интегрировать именно в эту систему. Она должна помогать военным прогнозировать вероятные действия российских сил, чтобы те могли заблаговременно оценивать угрозы и планировать дальнейшие шаги.

В то же время важно отметить, что речь идет о предположении издания: Минобороны Украины сообщило о готовности модели к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ, но прямо не подтвердило, что ею станет именно DELTA.

Какие возможности искусственного интеллекта уже есть в системе?

DELTA уже использует модуль искусственного интеллекта "Вежа". Он может автоматически обнаруживать и маркировать российскую военную технику, анализируя спутниковые снимки, видео с камер беспилотников и радиосигналы.

Это позволяет быстрее обрабатывать разведывательные данные и находить на них вражеские объекты. В то же время возможности "Вежи" и новой модели различаются: первая помогает обнаруживать технику на имеющихся материалах, а вторая должна прогнозировать вероятное применение российских дронов.

По информации, ранее обнародованной украинским Минобороны, в ноябре 2025 года количество пользователей DELTA превысило 200 тысяч.

Что известно о развитии военного ИИ в Украине?

Украинские военные работают с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа боевых данных и прогнозирования угроз как минимум с 2025 года.

Внедрение таких инструментов должно помочь быстрее обрабатывать большие массивы информации и поддерживать принятие решений на поле боя. В то же время прогноз ИИ не означает, что система может безошибочно определить точное место и время будущего удара.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Украина совместно с НАТО разработала две модели искусственного интеллекта для прогнозирования атак российских беспилотников и планирования артиллерийских операций. Одна из них уже готова к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ, тогда как другая еще проходит испытания.