Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину

Базовую общевойсковую подготовку планируют проводить только на территории Украины. Связано это с отсутствием современного боевого опыта за рубежом.

О таких намерениях сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге, передает "Милитарный".

Что планирует изменить Генштаб?

Межевикин рассказал, что в Генштабе планируют полностью перевести БЗВП на территорию Украины. Решение могут принять из-за того, что инструкторы за рубежом не имеют опыта современной войны.

Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий,

– добавил Межевикин.

В военном ведомстве заверили, что постоянно продолжается совершенствование подготовки. Речь идет и о подготовке воинов в других странах.

Межевикин также сказал, что первой страной, которая предложила перенести БЗПВ в Украину была Великобритания. Партнеры предлагают "концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления".

