Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину
- Базовую общевойсковую подготовку планируют проводить только на территории Украины из-за отсутствия современного боевого опыта за рубежом.
- Первой такую идею предложила Великобритания.
Базовую общевойсковую подготовку планируют проводить только на территории Украины. Связано это с отсутствием современного боевого опыта за рубежом.
О таких намерениях сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин на брифинге, передает "Милитарный".
Смотрите также Сроков службы до сих пор нет: украинцы запустили флешмоб поддержки прав военных и их семей
Что планирует изменить Генштаб?
Межевикин рассказал, что в Генштабе планируют полностью перевести БЗВП на территорию Украины. Решение могут принять из-за того, что инструкторы за рубежом не имеют опыта современной войны.
Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий,
– добавил Межевикин.
В военном ведомстве заверили, что постоянно продолжается совершенствование подготовки. Речь идет и о подготовке воинов в других странах.
Межевикин также сказал, что первой страной, которая предложила перенести БЗПВ в Украину была Великобритания. Партнеры предлагают "концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления".
Подробнее о БЗВП
В Минобороны рассказывали, что базовая общевойсковая подготовка длится 51 день. В программу входят, в частности, вводный курс, индивидуальная подготовка и получение опыта в подразделении.
С сентября 2025 года БОВП стала обязательной для студентов дневной и дуальной форм обучения.
Освобождаются от нее те, кто признан непригодным по состоянию здоровья или уже служил и имеет сертификат о ее прохождении.