Минобороны делает ставку на ИИ в войне: первое интервью руководителя центра "A1" – что это и как будет работать
- Михаил Федоров анонсировал запуск Defense AI Center "A1", который будет заниматься анализом боевых данных и прогнозированием действий врага, при поддержке правительства Великобритании.
- Даниил Цьвок стал CEO центра, сосредотачиваясь на внедрении AI-решений в оборонной сфере, с акцентом на сотрудничестве с частными компаниями для ускорения технологических инноваций.
17 марта 2026 года Министерство обороны объявило о запуске Defense AI Center "A1" – первого центра оборонных ИИ-компетенций, который должен ускорить внедрение искусственного интеллекта в войну и превращать боевой опыт в технологические решения. Позже стало известно и о команде проекта: это бывшие руководители центра искусственного интеллекта при Минцифре, Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко.
В Минобороны заявляют, что "A1" будет работать не как чисто аналитическая структура, а как площадка для разработки, исследований и прикладного внедрения ИИ – от анализа боевых данных и прогнозирования действий врага до развития автономных систем и новых инструментов управления. Отдельно в центре отмечают работу с данными, симуляционными средами и ускорение инновационных циклов в смежных оборонных отраслях.
Ранее 24 Канал общался с Даниилом Цьвоком о ИИ в гражданской сфере, теперь он рассказал нам о новом центре ИИ на войне – в первом эксклюзивном интервью. Читайте подробнее о том, какими будут полномочия и ресурсы "А1", на какие данные будет опираться центр и как он планирует взаимодействовать с украинским и иностранным бизнесом.
Чем будет заниматься центр "А1" и кто им будет руководить?
17 марта 2026 года стало известно о еще одной инновации, которую запустил Михаил Федоров на посту министра обороны – он анонсировал запуск Defense AI Center "A1".
Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие. Задача центров – постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги развития. В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций,
– написал Федоров.
Первый такой центр – Defense AI Center "A1", который Минобороны реализует при поддержке правительства Великобритании.
К теме На поле боя, в школах и в Дие: как ИИ будет работать для Украины в 2026 – прогнозы и итоги Минцифры
Основными задачами центра Федоров назвал следующие:
- анализ боевых данных;
- прогнозирование действий врага;
- развитие автономных систем;
- новые инструменты управления.
Центр поможет быстрее превращать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в войсках. AI-решения станут частью каждого домена современной войны – от разведки до управления. Наша задача – создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе,
– пояснил министр.
28 марта были названы имена руководителей центра. CEO стал Даниил Цьвок, бывший Chief AI Officer Минцифры и глава WINWIN AI Center of Excellence, а CTO – Дмитрий Овчаренко, бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence.
Дмитрий Овчаренко / Фото из соцсетей
Цьвок руководил запуском ключевых государственных ИИ-проектов: Дия.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.
С сегодняшнего дня – возглавляю Defense AI Center "A1" при Минобороны. Взвешенное решение... Несмотря на гражданский трек приобщались и к безопасностно-оборонным проектам. Потому что все мы хотим одного – победы и мира. Именно сейчас в условиях войны принял для себя четкое решение, что мой фокус будет именно внедрение AI-решений в оборонной сфере! Искусственный интеллект должен стать нашим реальным преимуществом на поле боя, а AI-driven армия – армией нового поколения. Именно над этим будем работать вместе с Дмитрием как лидеры центра оборонных AI-инноваций "A1" при Минобороны: я как CEO, Дмитрий – как CTO,
– написал Цьвок в заметке в Facebook.
Какой объем полномочий и ресурсов будет иметь Defense AI Center "A1"?
24 Канал узнал у Даниила Цьвока о полномочиях "А1" – говорится об аналитическом центре, или о структуре с собственной разработкой, тестированием и внедрением решений в войска.
Defense AI Center of Excellence "A1" – центр оборонных AI-компетенций при Министерстве обороны Украины, создан для быстрого и эффективного внедрения искусственного интеллекта в войну, оптимизации пути от боевого опыта до технологического решения и обеспечения практического преимущества над врагом.
Наша ключевая задача – это разработка и внедрение ИИ в defense-секторе для приближения победы. Речь идет о нескольких направлениях. Во-первых, это решение для поля боя. Во-вторых, ИИ для внутренних нужд Минобороны и defence-экосистемы. В-третьих, развитие и внедрение ИИ и ускорение инновационных циклов в смежных индустриях, связанных с оборонной сферой.
Смотрите также Боевые роботы на поле боя и рои дронов: эксперт развенчал мифы об искусственном интеллекте на войне
Подробнее Цьвок говорит о фокусе на таких направлениях:
- анализ боевых данных;
- прогнозирование и моделирование боевых действий;
- развитие автономных систем;
- новые инструменты управления;
- ускорение внедрения новых технологий в войсках и военной индустрии;
- работа по симуляционным средам;
- ИИ-инфраструктура.
Мы фокусируемся на трех вещах: собственная разработка, исследования и прикладное внедрение ИИ – в боевых условиях, внутренних процессах и R&D. Отдельной задачей центра станет формирование подходов к работе с боевыми данными: их качества, защиты, стандартизации и использования для обучения новых систем. Это позволит превращать реальный опыт войны в решения, которые можно масштабировать.
Относительно ресурсов, на сегодня центр поддерживают партнеры, в частности правительство Великобритании. Но "А1" открыты к новым форматам сотрудничества, добавляет Цьвок. Центр планирует системно расширять партнерскую сеть и наращивать ресурсный потенциал – как на уровне правительств, так и через взаимодействие с частным сектором на международном уровне.
Какие источники данных будет использовать центр для анализа и прогнозирования?
Центр будет работать с различными типами данных, которые имеют аналитическую ценность для задач обороны. Речь идет прежде всего об открытых данных, а также других источниках, которые могут быть агрегированы и подготовлены для использования в системах искусственного интеллекта, говорит Цьвок.
Важно! Отдельным направлением является работа с различными типами открытых и легитимных данных, получаемых в процессе деятельности сектора обороны. Все в рамках действующего законодательства Украины, соответствующих процедур доступа и международных обязательств.
Смотрите также Когда ИИ могут выключить: как Украина готовится к худшему сценарию и какая стратегия у Минцифры
Отдельный вопрос – на чей опыт МО опирается при создании центров компетенций?
В первую очередь на собственный опыт, на опыт тех людей, которые уже продемонстрировали реальные результаты в AI-индустрии в оборонном, государственном и частном секторах. То есть это агрегация уже накопленного в Украине опыта. Мы видим, что страна сейчас очень быстро движется в направлении развития ИИ-экспертизы в целом. В то же время важно понимать, что речь идет не только об искусственном интеллекте как таковом, а о его сочетании с глубокой доменной экспертизой специалистов из сектора обороны.
Относительно международного контекста – "А1" акцентирует на подходах и решениях, которые применяют ведущие технологические компании в сфере defense, говорит Цьвок. В то же время ключевое здесь другое: один из самых сильных практических опытов в сфере обороны сегодня формируется именно в Украине. Ведь Украина имеет самый быстрый темп развития ИИ, искусственный интеллект в Украине стремительно растет. Сочетание этих двух факторов и создает основу для формирования мощного центра экспертизы.
Будет ли организовано взаимодействие центра с частными компаниями – как украинскими, так и иностранными?
Сотрудничество с украинским и иностранным бизнесом Цьвок называет одним из ключевых фокусов.
Центр будет максимально открыт к партнерствам, совместной разработке и пилотирования проектов именно в Украине. Мы понимаем, что в силу обстоятельств войны Украина стала уникальной средой, где решения можно очень быстро проверять в реальных условиях.
В то же время в Украине есть сильное инженерное сообщество, которое позволяет масштабировать такие решения. Мы открыты к кооперации как с украинским частным сектором, так и с международными компаниями.
Интересно! В Минобороны предлагают присылать резюме и свои идеи на ai@mod.gov.ua.
Ключевая же цель центра – объединение этих усилий, чтобы ускорить развитие технологий, которые помогают сохранить мир в мире и победить в этой войне, финализирует его первый глава.
Часті питання
Какова цель создания Defense AI Center "A1"?
Цель создания Defense AI Center "A1" заключается в быстром и эффективном внедрении искусственного интеллекта в военную сферу, преобразовании боевого опыта в технологические решения и обеспечении практического преимущества над врагом.
Какие основные задачи выполняет Defense AI Center "A1"?
Основные задачи Defense AI Center "A1" включают анализ боевых данных, прогнозирование действий врага, развитие автономных систем и создание новых инструментов управления. Центр также сосредотачивается на ускорении внедрения новых технологий в войсках и военной индустрии.
Как Defense AI Center "A1" планирует взаимодействовать с украинскими и иностранными компаниями?
Defense AI Center "A1" планирует активно сотрудничать с украинскими и иностранными компаниями, открыт к партнерствам, совместной разработке и пилотированию проектов в Украине. Центр стремится объединить усилия для ускорения развития технологий, которые помогают сохранить мир и победить в войне.
Кто возглавляет Defense AI Center "A1" и каковы их предыдущие достижения в сфере искусственного интеллекта?
Defense AI Center "A1" возглавляет Даниил Цьвок как CEO и Дмитрий Овчаренко как CTO. Даниил Цьвок ранее руководил запуском ключевых государственных ИИ-проектов, таких как Дия.AI и национальная LLM, а также работал над развитием партнерств с Big Tech-компаниями. Дмитрий Овчаренко был техническим директором WINWIN AI Center of Excellence и AI CTO Минцифры.
Какие источники данных будет использовать Defense AI Center "A1" для анализа и прогнозирования?
Defense AI Center "A1" будет работать с различными типами данных, которые имеют аналитическую ценность для задач обороны. Это включает открытые данные и другие источники, которые могут быть агрегированы и подготовлены для использования в системах искусственного интеллекта. Важно, что все данные используются в рамках действующего законодательства Украины, соответствующих процедур доступа и международных обязательств.