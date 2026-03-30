Минобороны делает ставку на ИИ в войне: первое интервью руководителя центра "A1" – что это и как будет работать

17 марта 2026 года Министерство обороны объявило о запуске Defense AI Center "A1" – первого центра оборонных ИИ-компетенций, который должен ускорить внедрение искусственного интеллекта в войну и превращать боевой опыт в технологические решения. Позже стало известно и о команде проекта: это бывшие руководители центра искусственного интеллекта при Минцифре, Даниил Цьвок и Дмитрий Овчаренко.

В Минобороны заявляют, что "A1" будет работать не как чисто аналитическая структура, а как площадка для разработки, исследований и прикладного внедрения ИИ – от анализа боевых данных и прогнозирования действий врага до развития автономных систем и новых инструментов управления. Отдельно в центре отмечают работу с данными, симуляционными средами и ускорение инновационных циклов в смежных оборонных отраслях.

Ранее 24 Канал общался с Даниилом Цьвоком о ИИ в гражданской сфере, теперь он рассказал нам о новом центре ИИ на войне – в первом эксклюзивном интервью. Читайте подробнее о том, какими будут полномочия и ресурсы "А1", на какие данные будет опираться центр и как он планирует взаимодействовать с украинским и иностранным бизнесом.

Чем будет заниматься центр "А1" и кто им будет руководить?

17 марта 2026 года стало известно о еще одной инновации, которую запустил Михаил Федоров на посту министра обороны – он анонсировал запуск Defense AI Center "A1".

Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие. Задача центров – постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги развития. В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций,

– написал Федоров.

Первый такой центр – Defense AI Center "A1", который Минобороны реализует при поддержке правительства Великобритании.

Основными задачами центра Федоров назвал следующие:

анализ боевых данных;

прогнозирование действий врага;

развитие автономных систем;

новые инструменты управления.

Центр поможет быстрее превращать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в войсках. AI-решения станут частью каждого домена современной войны – от разведки до управления. Наша задача – создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом преимуществе,

– пояснил министр.

28 марта были названы имена руководителей центра. CEO стал Даниил Цьвок, бывший Chief AI Officer Минцифры и глава WINWIN AI Center of Excellence, а CTO – Дмитрий Овчаренко, бывший AI CTO Минцифры и технический директор WINWIN AI Center of Excellence.



Дмитрий Овчаренко / Фото из соцсетей

Цьвок руководил запуском ключевых государственных ИИ-проектов: Дия.AI, национальной LLM и стратегии развития ИИ до 2030 года. Параллельно работал над оборонными AI-решениями и развивал партнерства с Big Tech-компаниями.

С сегодняшнего дня – возглавляю Defense AI Center "A1" при Минобороны. Взвешенное решение... Несмотря на гражданский трек приобщались и к безопасностно-оборонным проектам. Потому что все мы хотим одного – победы и мира. Именно сейчас в условиях войны принял для себя четкое решение, что мой фокус будет именно внедрение AI-решений в оборонной сфере! Искусственный интеллект должен стать нашим реальным преимуществом на поле боя, а AI-driven армия – армией нового поколения. Именно над этим будем работать вместе с Дмитрием как лидеры центра оборонных AI-инноваций "A1" при Минобороны: я как CEO, Дмитрий – как CTO,

– написал Цьвок в заметке в Facebook.

Какой объем полномочий и ресурсов будет иметь Defense AI Center "A1"?

24 Канал узнал у Даниила Цьвока о полномочиях "А1" – говорится об аналитическом центре, или о структуре с собственной разработкой, тестированием и внедрением решений в войска.

Даниил Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Defense AI Center of Excellence "A1" – центр оборонных AI-компетенций при Министерстве обороны Украины, создан для быстрого и эффективного внедрения искусственного интеллекта в войну, оптимизации пути от боевого опыта до технологического решения и обеспечения практического преимущества над врагом. Наша ключевая задача – это разработка и внедрение ИИ в defense-секторе для приближения победы. Речь идет о нескольких направлениях. Во-первых, это решение для поля боя. Во-вторых, ИИ для внутренних нужд Минобороны и defence-экосистемы. В-третьих, развитие и внедрение ИИ и ускорение инновационных циклов в смежных индустриях, связанных с оборонной сферой.

Подробнее Цьвок говорит о фокусе на таких направлениях:

анализ боевых данных;

прогнозирование и моделирование боевых действий;

развитие автономных систем;

новые инструменты управления;

ускорение внедрения новых технологий в войсках и военной индустрии;

работа по симуляционным средам;

ИИ-инфраструктура.



Даниил Цьвок / Фото Минцифры

Даниил Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Мы фокусируемся на трех вещах: собственная разработка, исследования и прикладное внедрение ИИ – в боевых условиях, внутренних процессах и R&D. Отдельной задачей центра станет формирование подходов к работе с боевыми данными: их качества, защиты, стандартизации и использования для обучения новых систем. Это позволит превращать реальный опыт войны в решения, которые можно масштабировать.

Относительно ресурсов, на сегодня центр поддерживают партнеры, в частности правительство Великобритании. Но "А1" открыты к новым форматам сотрудничества, добавляет Цьвок. Центр планирует системно расширять партнерскую сеть и наращивать ресурсный потенциал – как на уровне правительств, так и через взаимодействие с частным сектором на международном уровне.

Какие источники данных будет использовать центр для анализа и прогнозирования?

Центр будет работать с различными типами данных, которые имеют аналитическую ценность для задач обороны. Речь идет прежде всего об открытых данных, а также других источниках, которые могут быть агрегированы и подготовлены для использования в системах искусственного интеллекта, говорит Цьвок.

Важно! Отдельным направлением является работа с различными типами открытых и легитимных данных, получаемых в процессе деятельности сектора обороны. Все в рамках действующего законодательства Украины, соответствующих процедур доступа и международных обязательств.

Отдельный вопрос – на чей опыт МО опирается при создании центров компетенций?

Даниил Цьвок CEO Defense AI Center "A1" В первую очередь на собственный опыт, на опыт тех людей, которые уже продемонстрировали реальные результаты в AI-индустрии в оборонном, государственном и частном секторах. То есть это агрегация уже накопленного в Украине опыта. Мы видим, что страна сейчас очень быстро движется в направлении развития ИИ-экспертизы в целом. В то же время важно понимать, что речь идет не только об искусственном интеллекте как таковом, а о его сочетании с глубокой доменной экспертизой специалистов из сектора обороны.

Относительно международного контекста – "А1" акцентирует на подходах и решениях, которые применяют ведущие технологические компании в сфере defense, говорит Цьвок. В то же время ключевое здесь другое: один из самых сильных практических опытов в сфере обороны сегодня формируется именно в Украине. Ведь Украина имеет самый быстрый темп развития ИИ, искусственный интеллект в Украине стремительно растет. Сочетание этих двух факторов и создает основу для формирования мощного центра экспертизы.

Будет ли организовано взаимодействие центра с частными компаниями – как украинскими, так и иностранными?

Сотрудничество с украинским и иностранным бизнесом Цьвок называет одним из ключевых фокусов.

Даниил Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Центр будет максимально открыт к партнерствам, совместной разработке и пилотирования проектов именно в Украине. Мы понимаем, что в силу обстоятельств войны Украина стала уникальной средой, где решения можно очень быстро проверять в реальных условиях. В то же время в Украине есть сильное инженерное сообщество, которое позволяет масштабировать такие решения. Мы открыты к кооперации как с украинским частным сектором, так и с международными компаниями.

Интересно! В Минобороны предлагают присылать резюме и свои идеи на ai@mod.gov.ua.

Ключевая же цель центра – объединение этих усилий, чтобы ускорить развитие технологий, которые помогают сохранить мир в мире и победить в этой войне, финализирует его первый глава.