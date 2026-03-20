Украина превратилась в полигон: сколько оборонных компаний в Diia City и есть ли там иностранные

Defense Tech фактически захватил Diia.City: почти все такие компании уже внутри спецрежима, а их доля – самая большая из всех отраслей. В то же время, иностранные игроки рискуют отстать от инноваций, если не заходят в Украину.

Около 500 компаний в Diia.City – это Defense Tech, рассказала 24 Каналу на встрече с журналистами Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины. Это самая большая доля среди отраслей, которые представлены в спецрежиме.

Сколько компаний оборонной отрасли представлены в Diia.City?

По словам Натальи Деникеевой, именно среди Defense Tech компаний в Diia.City является резидентами подавляющее большинство – 95%. Но это касается именно технологических компаний, а не классических предприятий оборонно-промышленного комплекса. Доля расходов на зарплаты в некоторых случаях не позволяет им становиться резидентами спецрежима.

Бизнес имеет низкую степень доверия к государству. Так было и среди Defense Tech, но эта причина исчезает очень быстро, когда представители этого бизнеса общаются с Diia.City,

– отметила Деникеева.

Резиденты Diia.City по доле / Инфографика Минцифры

Важно! Спецрежим Diia.City запустили накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году. Война внесла свои коррективы, поэтому в начале вторжения в режим добавили возможность становиться резидентами для производителей БПЛА. Теперь резидентами Diia.City являются производители НРК, РЭБ и тому подобное.



Сейчас в Diia.City более 3900 резидентов из более 148 000 специалистов. В 2025 году резиденты уплатили 34 миллиарда гривен налогов.

Какова ситуация с иностранными дефенс–компаниями и инвестициями?

Об участии иностранных компаний – Деникеева говорит, что Украина превратилась в "мировой полигон", и если иностранная компания здесь не представлена, она может оказаться вне инноваций.

90% компаний из отрасли, которые имеют R&D–центры в Украине – представлены в Diia.City,

– добавила заместитель главы Минцифры.

Интересно! Среди компаний–"единорогов" есть и оборонные. Это немецкая Quantum-Systems, португальско–британская Tekever и украинская Swarmer.

Среди громких инвестиционных кейсов есть и оборонные:

Himera с более 2,5 миллионов долларов инвестиций;

Tencore с 4 миллионами долларов инвестиций в украинское юрлицо.

Что известно об оборонных компаниях из Diia.City?