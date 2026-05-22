Кто победил на дроновых соревнованиях "Дикие дроны" и какие бригады забрали бомбер Vampire

В Трускавце завершились четвертые соревнования "Дикие Дроны" – самый масштабный турнир среди операторов БпЛА Сил обороны Украины. 19 команд от ВСУ и Нацгвардии боролись за право называться лучшими пилотами страны.

19–20 мая в Трускавце прошли четвертые по счету военно-спортивные соревнования среди операторов беспилотных авиационных систем – "Дикие дроны", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз события.

Кто оказался самым быстрым в небе и что бригады-победительницы получили в награду?

С момента основания в 2024 году мероприятие значительно выросло – на этот раз в Трускавец приехали 19 команд от подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также четыре учебных центра подготовки операторов – в отдельном зачете.

Организаторами соревнований выступили 93-я ОМБр "Холодный Яр", ОО "Дикая Гонка", учебный центр "ДОВЖИК" и компания CAS. Генеральным партнером стала украинская технологически-оборонная компания SkyFall – разработчик тяжелых бомберов Vampire, FPV-дронов Shrike и перехватчика шахедов P1-SUN. Титульным партнером выступила Vyriy Industries.

Ключевая особенность этого года – единая платформа для всех участников. SkyFall предоставила каждой команде одинаковые дроны Shrike и Vampire, поэтому соревнования выявили именно мастерство пилотов, а не технологическое преимущество техники. Дисциплины построены на боевом опыте: участники работали на DJI Mavic, FPV Shrike и тяжелых бомберах Vampire – тех самых средствах, что ежедневно уничтожают вражеские цели на фронте.

Соревнования дронов / Фото Олега Соболты

FPV-категория. Лучшим расчетом FPV-дронов признано 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" – она забрала три комплекса Vampire. Второй результат показала 71-я отдельная аэромобильная бригада: два комплекса Vampire и особая награда – пилот на псевдо "Монах" стал самым быстрым пилотом всего турнира. Третье место, один комплекс Vampire, – у 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Командный зачет. В комплексных упражнениях на Mavic, Shrike и Vampire первой стала 77-я отдельная аэромобильная механизированная бригада, получив от RoverTech наземный робототехнический комплекс "Змей". На втором месте - 115-я отдельная механизированная бригада с сертификатом от Vyriy Industries на 500 тысяч гривен. Бронза – у 71-й ОАеМБр, также с сертификатом на 500 тысяч от партнеров соревнований.

Среди учебных центров в обеих номинациях – и FPV, и командных – победил 155-й учебный центр "Ятаган".

Параллельно с соревнованиями на площадке развернулась выставка почти полтора десятка производителей вооружения: дроны, НРК, системы Middle и Deep Strike. Для компаний это стало редкой возможностью получить живую обратную связь от боевых операторов – тех, кто реально применяет их технику на передовой.

До конца 2026 года запланировано еще два подобных мероприятия. Место и дата не объявляются из соображений безопасности.

Один из участников соревнований / Фото Олега Соболты

Почему важно обучать пилотов?

Компетентность операторов БпЛА становится все более критическим фактором на фронте. Только за апрель украинские беспилотные комплексы выполнили почти 357 тысяч боевых задач, а под украинским огнем оказалось более 160,7 тысяч подтвержденных целей. В то же время важным преимуществом остается развитие дронов-перехватчиков – в частности, беспилотники модели P1-SUN уже уничтожили 5 российских БпЛА типа "Гербера", которые несли FPV-дроны.

С начала 2026 года активность FPV-ждунов на оптоволоконном управлении выросла настолько, что украинские подразделения были вынуждены выделить отдельные экипажи беспилотников исключительно для их поиска и уничтожения.