Новый убийца "Гераней": американский AA Lancer 7 испытали в Украине

Американская компания B&M Defense провела в Украине испытания скоростного дрона-перехватчика AA Lancer 7. Беспилотник может развивать скорость до 400 километров в час и предназначен для борьбы с российскими ударными БПЛА.

Об этом представители B&M Defense сообщили изданию Defense Express.

Что известно о дроне-перехватчике AA Lancer 7?

AA Lancer 7 относится к классу специализированных дронов-перехватчиков, которые могут стать дополнительным эшелоном украинской противовоздушной обороны. По данным разработчика, беспилотник способен развивать максимальную скорость до 400 километров в час. Это может позволить ему перехватывать российские ударные беспилотники, в частности "Шахеды".

Американский дрон AA Lancer 7 / B&M Defense

При этом крейсерская скорость аппарата составляет 180 километров в час. Среди других заявленных характеристик:

максимальная дальность полета – до 30 километров;

продолжительность полета – до 17 минут;

рабочая высота – до 4 километров;

вес полезной нагрузки – 500 граммов.

B&M Defense испытала в Украине дрон против "Шахедов": смотрите видео

Испытания в Украине должны были проверить возможности платформы и оценить ее эффективность в противодействии современным воздушным угрозам. В то же время в B&M Defense пока не раскрывают подробных результатов тестирования и не сообщают, удалось ли AA Lancer 7 перехватить воздушные цели.

Определенное количество таких беспилотников уже передано украинским подразделениям для испытаний в боевых условиях.

В компании также сообщили, что работают над созданием дронов-перехватчиков, способных противодействовать реактивным воздушным целям. Это актуально на фоне применения Россией скоростных ударных беспилотников.

B&M Defense – американская оборонно-технологическая компания, основанная в 2015 году. Она специализируется на разработке беспилотных авиационных систем, барражирующих боеприпасов и технологий противодействия БПЛА.

Между тем украинская компания Militech Group разработала LTE-модем "Гром", который может обеспечивать связь с беспилотниками и наземными роботизированными комплексами даже при слабом сигнале мобильной сети. Устройство усиливает LTE-сигнал до 1,5 Вт и имеет радиус действия до 45 километров.