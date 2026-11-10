Скорость до 400 километров в час: в Украине провели испытания перехватчика AA Lancer 7

Американская компания B&M Defense провела в Украине испытания скоростного беспилотника AA Lancer 7. Аппарат может развивать скорость до 400 километров в час и предназначен для перехвата российских дронов типа Shahed.

Как сообщили представители B&M Defense изданию Defense Express, партия новых беспилотников уже передана подразделениям Сил обороны для всестороннего тестирования в боевых условиях.

Каковы характеристики нового оружия?

Разработчики позиционируют этот комплекс как дополнительный эшелон противовоздушной обороны. Крейсерская скорость аппарата составляет 180 км/ч, рабочая высота достигает 4 километров, а максимальная дальность полета – до 30 километров.

Беспилотник способен находиться в воздухе до 17 минут и транспортировать полезную нагрузку весом 500 граммов. Испытания на территории Украины организовали для проверки надежности платформы и ее способности противостоять актуальным воздушным угрозам.

Испытания дрона: смотрите видео

Разработчики готовят оружие против реактивных целей

Подробные технические результаты испытаний и информацию о возможных сбитых целях производитель пока не обнародует. В то же время в компании отметили, что уже проектируют новые дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения скоростных реактивных объектов.

B&M Defense работает в сфере оборонных технологий с 2015 года, специализируясь на разработке беспилотных авиационных систем, барражирующих боеприпасов и систем радиоэлектронного противодействия. На фоне ежедневных воздушных ударов подобные перехватчики становятся более выгодной с финансовой точки зрения альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что украинской делегации в Турции продемонстрировали антидроновый комплекс TOLGA производства компании MKE. Эта модульная система ближнего действия предназначена для многоуровневой защиты стратегических объектов от массированных налетов беспилотников.