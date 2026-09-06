ВСУ массированно запускают милдстрайк Hornet по россиянам: в СМИ обратили внимание на важные детали
За последние три месяца Вооруженные Силы Украины запустили более 10 тысяч ударных дронов Hornet. Ориентировочная дальность их применения составляет около 200 километров.
Такие данные по состоянию на 2 сентября 2026 года приводит оборонное издание Janes со ссылкой на неназванный источник в украинском оборонном ведомстве.
Какие задачи выполняют дроны Hornet в Украине?
Большинство Hornet выполняют задачи по заранее запрограммированному маршруту. В то же время часть беспилотников летит к цели под непосредственным управлением оператора.
Hornet производит американская оборонная компания Perennial Autonomy. Ранее она называлась Project Eagle и была основана бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.
Компания также выпускает зенитные дроны Merops и FPV-дроны Bumblebee, которые используют Силы обороны Украины.
Интересно, что Janes для подтверждения информации о масштабах применения Hornet также ссылается на сообщения российских пропагандистских ресурсов. В них говорится о массовом использовании этих дронов украинскими военными для нанесения ударов по важным объектам российских оккупантов.
При этом приведенные Janes данные являются первой обобщенной оценкой интенсивности применения Hornet в ВСУ.
Поскольку статистика охватывает лишь последние три месяца, общее количество Hornet, использованных украинскими военными за восемь месяцев 2026 года, может значительно превышать 10 тысяч.
Ранее сообщалось и о стоимости Hornet. Эти дроны используются для уничтожения российских бензовозов, а также самолетов. По предварительным оценкам, Hornet в несколько раз дешевле российского "Ланцета".
Напомним, что Украина все чаще использует дроны средней дальности для атак на российскую логистику в тылу. Эта тактика приносит свои результаты.