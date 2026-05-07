Оптоволокно для дронов: почему Украина до сих пор критически зависит от импорта и что с этим делают

Оптоволоконные FPV-дроны – один из ключевых инструментов на линии боевого соприкосновения, где длина линии управления и стабильность связи напрямую влияют на результат боевого применения. Любое снижение этих параметров ради удешевления производства – это, фактически, снижение боевой ценности изделия.

Об этом 24 Каналу заявили в компании TechEx, добавив, что Украина существенно зависит от импортного оптоволокна, а запуск собственного производства займет минимум полтора-два года.

Придется ли ухудшать характеристики дронов из-за подорожания оптоволокна?

В TechEx однозначно отвергают такой сценарий. Для оптоволоконных FPV-систем дальность, стабильность связи и надежность катушки – это не опции, а основа боевой эффективности. Именно поэтому компания не рассматривает снижение характеристик как способ компенсировать рост себестоимости.

Если уменьшить эти характеристики только для удешевления производства, такой борт может потерять актуальность для применения в реальных условиях на линии боевого соприкосновения,

– отметил представитель TechEx.

В приоритете остаются надежность, дальность, стабильность работы и соответствие реальным потребностям Сил обороны Украины – и ни одна из этих позиций не торгуется ради краткосрочной экономии.

Насколько Украина зависит от импортного оптоволокна и есть ли альтернатива?

TechEx подтверждают, что рынок существенно зависит от импортного оптоволокна. Производство качественного волокна – сложный технологический процесс, требующий специализированного оборудования, стабильной сырьевой базы и квалифицированных специалистов.

По нашим оценкам, запуск полноценной производственной линии с выходом на стабильное качество может потребовать минимум полтора – два года интенсивной работы,

– говорят в TechEx.

Отдельно в компании отмечают, что проблема не только в производстве волокна как такового, но и в доступности качественного сырья и заготовок, которые также страдают от растущего спроса. TechEx уже ведет переговоры с несколькими европейскими производителями, рассматривающих или реализующих расширение мощностей. Для компании принципиально важно понимать, когда именно они смогут выйти на нужные объемы со стабильным качеством.

Как подорожали дроны на оптоволокне?

Цены на оптоволоконные FPV-дроны на Brave1 Market выросли вдвое, достигая 66 000-122 000 грн, из-за подорожания оптоволокна и давления на цепи поставок.