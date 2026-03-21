ПВО будущего, – журналист из Ирландии поделился, чем впечатлил завод "Диких шершней"

Украинские беспилотные технологии значительно усовершенствовались с начала полномасштабного вторжения России. Наше государство теперь помогает другим защищать их военные объекты.

Речь идет об украинских дронах-перехватчиках, которые используют как средства противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что посетил компанию "Дикие Шершни", где изготавливают эти беспилотники.

Чем особенный завод "Дикие Шершни"?

Американцы обратились к Украине с официальным запросом, чтобы украинские дроны-перехватчики защищали их авиабазы в районе Персидского залива.

Важно! Президент Украины отметил, что 228 украинских специалистов отправились на Ближний Восток, чтобы помогать оборонять воздушное пространство там. Они работают над усовершенствованием местных систем ПВО и делятся ценным опытом в противодействии "Шахедам".

Кейлин Робертсон отметил, что компания "Дикие Шершни", которая производит беспилотники поражает своими достижениями.

В Украине дроны-перехватчики и большинство оборонных технологий выросли с нуля. Все началось с обычных украинцев, которые хотели помочь. Они работали на складах и в подвалах по всей стране, создавая что-то новое. "Дикие Шершни одна из таких организаций,

– сказал он.

Журналист из Ирландии отметил, что в компании "Дикие Шершни" ему показали прототипы беспилотников, которые у них были в начале 2025 года. Эти технологии уже начали использовать на Востоке нашего государства. Все для того, чтобы украинские военные могли получать данные с поля боя и оценивать эффективность этих дронов.

Это невероятные технологии с использованием искусственного интеллекта. Ранее в этих системах было много проводов и других деталей, а сейчас это одна целостная система, которую можно разворачивать на поле боя и через несколько секунд Дрон будет в небе. Нужно только установить боевую часть для перехвата "Шахедов",

– отметил он.

Процент успешности таких дронов-перехватчиков чрезвычайно велик. Этими средствами уже были сбиты тысячи вражеских беспилотников.

Такая украинская разработка имеет небольшие размеры и стоит меньше, чем 2 тысячи долларов.

Зато американцы, чтобы сбивать подобные вражеские беспилотники используют ракеты для Patriot, стоимость которых от 5 миллионов долларов.

Я смотрел на все это (дроны-перехватчики – 24 Канал) и думал – вот оно будущее ПВО. Это все казалось более прогрессивным, чем любая американская разработка. Украина станет одним из самых масштабных экспортеров средств ПВО в мире,

– отметил Кейлин Робертсон.

Интересно, что украинцы печатают детали к дронам-перехватчикам на 3D-принтере. Он отметил, что все это происходит внутри страны. Теперь почти не нужно покупать какие-то элементы у китайских компаний.

Журналист заметил, что теперь американцы просят Украину поделиться своими технологиями, потому что они не знают, как сбивать "Шахеды", чтобы защитить свои базы.

По словам Кейлина Робертсона, наше государство любезно согласилось отправить свои дроны-перехватчики, чтобы помочь США в районе Персидского залива. Это указывает на то, что Украина теперь является передовой державой в обороне планеты.

Он также добавил, что нашему государству по-прежнему нужна помощь партнеров в борьбе с Россией, однако теперь это уже не об односторонних отношениях, а о взаимовыгоде и важных инвестициях для тех, кто будет помогать Украине.

Что известно о дронах компании "Дикие Шершни"?