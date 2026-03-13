Эту информацию официально прокомментировали в компании.

Будут ли "Дикие Шершни" экспортировать дроны в страны Персидского залива?

Производитель самых эффективных на сегодня перехватчиков иранских "Шахедов" под названием STING, заявил, что компания не ведет никаких переговоров об экспорте продукции ни с одним государством или коммерческой структурой из региона Персидского залива.

Там добавили, что к ним нередко обращаются представители стран Ближнего Востока по вопросу возможного экспорта дронов.

Однако наши усилия сосредоточены на сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, – отметили в "Диких Шершнях".

Такое сообщение появилось непосредственно после публикации The Wall Street Journal от 12 марта. Эти данные украинские производители опровергли.

При этом отмечается, что украинские власти действительно ведут переговоры с другими государствами по обучению операторов БпЛА и, собственно, поставок дронов. В компании подчеркнули свою готовность при необходимости приобщиться к такой помощи в рамках дипломатических инициатив.

