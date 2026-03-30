Уничтожили более 2,3 тысячи целей, – Сырский назвал самое эффективное средство ПВО

Украина наращивает количество экипажей дронов-перехватчиков, уничтожающих российские воздушные цели. В марте 2026 года показатели их эффективности выросли на 55% по сравнению с февралем.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как Украина совершенствует ПВО?

Александр Сырский заявил, что Россия меняет тактику атак ударными дронами. На фоне этого Силы обороны наращивают новые эффективные средства противовоздушной обороны.

Речь идет об увеличении количества экипажей дронов-перехватчиков и более активной подготовке военных для работы с ними. Ведь количество их боевых вылетов и обезвреженных вражеских целей в марте 2026 года выросло почти на 55% по сравнению с февралем.

С начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысяч воздушных целей противника,

– уточнил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что лучшие результаты показывают именно украинские разработки. Однако Россия проводит наращивать количество беспилотников и модернизировать их. Поэтому в ВСУ отмечают, что нужно еще больше БпЛА-перехватчиков, в частности с автоматическим наведением.

Также по российским целям работают вертолеты. По данным Главнокомандующего ВСУ, с начала марта они уничтожили 379 ударных дронов. Эффективно действуют и зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и пулеметчики.

Особое внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО,

– проинформировал Сырский.

Говорится об улучшении дронов-перехватчиков, а также авиационных и наземных огневых средств.

Какие успехи украинской ПВО?