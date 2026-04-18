Федоров раскрыл, как ИИ уже воюет на фронте: от дронов-камикадзе до "умных" турелей

Искусственный интеллект уже выполняет конкретные боевые задачи на фронте –от автономного наведения дронов до обнаружения целей и работы наземных роботизированных комплексов. Об этом заявил Михаил Федоров, подчеркнув, что речь идет не об экспериментах, а о решениях, которые уже влияют на эффективность подразделений.

Технологическое преимущество стало критически важным условием войны, а Украина должна быть быстрее врага на каждом этапе. В материале 24 Канала министр обороны Михаил Федоров отмечает, что искусственный интеллект станет одним из главных драйверов технологических решений на поле боя.

Как именно ИИ уже помогает украинским военным?

Федоров отметил, что одним из ключевых направлений является автономное наведение дронов: после обнаружения цели беспилотник может самостоятельно нанести удар. Отдельно он обратил внимание на дроны с оптической навигацией, которые способны работать без GPS и выполнять задачи даже под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! Еще одно направление применения ИИ – компьютерное зрение, которое помогает выявлять замаскированную технику и живую силу противника в условиях, где человеку это сделать сложно. Такие системы позволяют подсвечивать угрозы для пилотов и артиллерии, а также уменьшать риски для пехоты.

Федоров также сообщил об автономных огневых точках – статические турели и наземные роботизированные платформы с элементами ИИ, которые могут самостоятельно удерживать позиции и определять цели. По его словам, такие решения позволяют сдерживать противника с минимальным привлечением людей.

Отдельно он упомянул наземные роботизированные комплексы, которые уже применяются на фронте для огневой поддержки, а также для перехвата и уничтожения воздушных целей, в частности дронов типа "Шахед". В стратегическом измерении искусственный интеллект интегрируется в систему "Дельта", где используется для анализа больших массивов данных, выявления закономерностей и прогнозирования действий противника.

Сегодня технологическое преимущество является критически важным условием в войне. Мы должны быть быстрее врага на каждом этапе. ИИ дает нам два фундаментальных преимущества: мгновенный анализ огромных массивов данных и принятие решений в реальном времени,

– сказал Федоров.

По его словам, конечная цель заключается в том, чтобы все дроны на передовой были оснащены машинным зрением и искусственным интеллектом. Это, по мнению чиновника, должно сделать украинскую армию еще более технологичной и эффективной на поле боя.

