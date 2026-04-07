Компания Fire Point ежедневно производит сотни дальнобойных ударных дронов по 50 000 евро каждый
- Компания также производит три ракеты "Фламинго" в день и планирует увеличить производство после запуска массового производства собственного двигателя.
Украинская компания Fire Point, производитель крылатой ракеты "Фламинго", заявляет, что создает сотни ударных беспилотников большой дальности ежедневно. Именно эти дроны впоследствии используются для ударов по территории России.
Об этом говорится в материале Reuters.
Сколько стоит производство дронов и ракет?
Стоимость каждого беспилотника составляет около 50 тысяч евро. Также Fire Point производит три ракеты "Фламинго" в день по цене примерно 600 тысяч евро за единицу.
В то же время соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман признал, что в производстве "Фламинго" существуют определенные "узкие места", в частности связанные с двигателями.
Ожидается, что производство этих ракет возрастет после запуска массового производства собственного двигателя в октябре, а также после ввода в эксплуатацию завода по производству ракетного топлива в Дании позже в этом году. Сейчас предприятие ожидает получения двух финальных разрешений от датских властей.
Интересно! В последнее время ракета "Фламинго" активно применялась для ударов по российским военным объектам и оборонным предприятиям, в частности по заводу баллистических ракет на расстоянии почти 1400 километров.
Вскоре Украина будет иметь собственные сверхзвуковые баллистические ракеты
Денис Штилерман рассказал, что Fire Point сейчас находится на завершающем этапе разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет – FP-7 и FP-9. Меньшая ракета FP-7 имеет дальность около 300 километров и является аналогом американской баллистической системы малой дальности ATACMS. Ее впервые применят в боевых условиях "в ближайшее время".
В то же время большая ракета FP-9, способна нести боевую часть массой 800 килограммов на расстояние до 850 километров, вскоре должна перейти к этапу испытаний.
Штилерман отметил, что разработка новых ракет позволит включить Москву в зону поражения украинского баллистического арсенала.