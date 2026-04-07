Компания Fire Point ежедневно производит сотни дальнобойных ударных дронов по 50 000 евро каждый

Украинская компания Fire Point, производитель крылатой ракеты "Фламинго", заявляет, что создает сотни ударных беспилотников большой дальности ежедневно. Именно эти дроны впоследствии используются для ударов по территории России.

Об этом говорится в материале Reuters.

Сколько стоит производство дронов и ракет?

Стоимость каждого беспилотника составляет около 50 тысяч евро. Также Fire Point производит три ракеты "Фламинго" в день по цене примерно 600 тысяч евро за единицу.

В то же время соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман признал, что в производстве "Фламинго" существуют определенные "узкие места", в частности связанные с двигателями.

Ожидается, что производство этих ракет возрастет после запуска массового производства собственного двигателя в октябре, а также после ввода в эксплуатацию завода по производству ракетного топлива в Дании позже в этом году. Сейчас предприятие ожидает получения двух финальных разрешений от датских властей.

Интересно! В последнее время ракета "Фламинго" активно применялась для ударов по российским военным объектам и оборонным предприятиям, в частности по заводу баллистических ракет на расстоянии почти 1400 километров.

