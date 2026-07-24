Украинский FPV-дрон "Колибри" сбил российский "Орлан" на высоте более 3 километров

Об уничтожении сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины. Дрон Kolibri разработала компания TAF Industries.

Перехват осуществили бойцы "Рубежа"

Боевую задачу выполнили пилоты 4-го батальона оперативного назначения "Рубеж".

На обнародованных кадрах виден российский беспилотник в поле зрения камеры Kolibri непосредственно перед поражением.

Высота 3 285 метров является сложной для FPV-платформ. На таком уровне дрону необходимо не только набрать высоту, но и сохранить достаточную скорость, управляемость и запас энергии для завершающего маневра.

"Колибри" уже сбивал "Орланы"

Это не первый успешный перехват российского разведывательного дрона с помощью Kolibri.

Предыдущий известный случай произошел 29 июня. Тогда экипаж дронов-перехватчиков авиационной комендатуры Воздушного командования "Юг" также уничтожил российский "Орлан".

Повторные поражения свидетельствуют о том, что "Колибри" уже применяется не только как экспериментальная разработка, но и как рабочее средство противовоздушной обороны.

Украинский дрон Kolibri-10. Апрель 2026 года. Фото: Компания TAF Industries

Почему "Орланы" являются важными целями

"Орлан-10" остается одним из главных тактических разведывательных беспилотников российских войск.

Его используют для поиска украинских позиций, наблюдения за перемещением подразделений, корректировки артиллерийского огня и наведения ударов. Например, недавно советник президента "Флэш" показал карту зоны поражения "Шахедом" с онлайн-управлением.

Уничтожение разведывательного дрона лишает противника разведданных и может сорвать дальнейшее применение артиллерии или ударных беспилотников на конкретном участке фронта.

FPV-перехватчики расширяют возможности ПВО

Традиционные средства противовоздушной обороны могут оказаться слишком дорогостоящими для борьбы с относительно дешевыми разведывательными БПЛА. Хотя и более современные лазерные системы ПВО уже находятся в стадии разработки.

FPV-перехватчики позволяют поражать такие цели значительно дешевле. В то же время они требуют подготовленных операторов, надежной связи и достаточных летных характеристик.

Перехват на высоте более 3 километров показывает, что украинские зенитные FPV-дроны уже могут действовать не только против низковысотных целей, но и против разведчиков, пытающихся действовать далеко за линией фронта.