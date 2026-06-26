Уровень противодействия со стороны россиян равен нулю, – Стерненко заинтриговал работой FPV-дронов нового поколения

Украинские FPV-дроны нового поколения уже задействованы в ближней и средней логистике россиян на значительной глубине. Судя по первым результатам их применения, они способны поражать цели на расстоянии десятков километров, а российские средства РЭБ пока не способны эффективно противодействовать им.

Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала рассказал, почему эти дроны так важны для фронта. По его словам, Украина должна побеждать россиян в каждом инновационном цикле, ведь враг рано или поздно будет искать ответ на новые технологии.

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Что известно о FPV-дронах нового поколения?

Стерненко пояснил, что FPV-дроны нового поколения нужны прежде всего для уничтожения ближней и средней логистики россиян. Речь идет о нанесении ударов по транспорту, технике и другим объектам, обеспечивающим оккупантов на фронте и в тыловых районах.

Это FPV-дроны нового поколения. Мы характеризуем их как незаменимый и очень хороший инструмент для уничтожения ближней и средней логистики противника на глубину до 100 километров,

– сказал советник министра обороны.

По его словам, одна из бригад, которая только начала применять такие дроны, уже демонстрирует серьёзные результаты. Во время рабочей беседы военные сообщили, что средняя глубина поражения составляет примерно 40–44 километра.

Отдельно Стерненко обратил внимание на российские меры противодействия. Он рассказал, что публиковал видео, на котором такие дроны уничтожают российский транспорт со средствами радиоэлектронной борьбы на борту. Однако даже РЭБ не помешало дронам долететь до целей.

Пока что уровень противодействия россиян находится на нулевом уровне,

– подчеркнул Стерненко.

В то же время он не исключает, что в течение ближайших 3–6 месяцев россияне попытаются найти ответ на эти дроны. Именно поэтому Украина уже работает с производителями над следующим этапом развития технологии, чтобы к моменту появления российского противодействия иметь новые решения.

У Министерства обороны есть стратегическая задача – побеждать россиян в каждом инновационном цикле. И я уверен, что с этим поколением FPV-дронов именно так и будет,

– отметил основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".

В ближайшее время ожидаются и поставки таких дронов по государственным контрактам. В то же время, по словам Стерненко, вооруженные силы нужно укреплять уже сейчас, в частности благодаря сборам.

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Стерненко объяснил, чем важны FPV-дроны нового поколения: смотрите видео