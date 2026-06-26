Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко в эфире 24 Канала предсказал России тяжелое лето. По его словам, украинский Крым с большой вероятностью может оказаться в условиях фактической изоляции, поэтому россиянам стоит бежать с полуострова как можно скорее.

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Крым может стать для россиян ловушкой

Стерненко подчеркнул, что нельзя заранее раскрывать конкретные операции, которые планируют украинские спецслужбы. В то же время общее направление действий уже понятно: Украина будет и дальше работать над российской логистикой, чтобы затруднять оккупантам удержание захваченных территорий.

Это будет самое худшее лето для Российской Федерации. И это будет чрезвычайно плохое лето для оккупантов в украинском Крыму, который с большой вероятностью может превратиться в остров,

– сказал советник министра обороны.

По его словам, Крым с большой вероятностью может превратиться для россиян в фактически изолированную территорию. Стерненко обратил внимание, что оккупанты и российские граждане уже пытаются уезжать с полуострова, в частности через Крымский мост.

Россиянам стоит бежать из Крыма, бежать как можно быстрее. Я рад, что они это уже делают,

– отметил он.

В то же время Стерненко посоветовал выезжать с временно оккупированных территорий и гражданам Украины, которые поддерживают государство и имеют такую возможность. Это касается не только Крыма, но и всего оккупированного Юга, ведь украинская работа по срыву российской логистики будет продолжаться.

Необходимо минимизировать те негативные факторы, которые могут возникнуть для гражданского населения,

– подчеркнул основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко".

Речь идет о системном давлении на переправы, железнодорожные сообщения, порты и другие объекты, которые Россия использует для обеспечения своих войск. Поэтому для оккупантов в Крыму это лето может стать особенно тяжелым.

Стерненко предсказал для России в Крыму самое тяжелое лето: смотрите видео