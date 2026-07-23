Украина может стать полигоном для испытаний французского аналога HIMARS

О возможных испытаниях сообщил обозреватель French Aid to Europe в X со ссылкой на анонимный источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Франция заменяет устаревшие LRU
Проект Thundart был официально представлен в июне 2026 года на международной выставке Eurosatory.
Тогда Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что именно разработка компаний MBDA и Safran заменит реактивные системы Lance-Roquettes Unitaire (LRU), которые сегодня находятся на вооружении французской армии. Это оружие, аналогичное американским HIMARS.
Новый комплекс использует управляемые 227-мм ракеты, совместимые с пусковыми установками LRU. Это позволит модернизировать имеющиеся системы без их полной замены.
На первом этапе – 150 км, в будущем – до 500 км
Начальная дальность новой ракеты составит около 150 километров.
В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров.
Другие характеристики ракеты, в частности массу, длину и тип боевой части, разработчики пока не раскрывают.
Ракета Thundart. Фото: MBDA
При разработке был учтен украинский опыт
За систему наведения отвечает компания Safran.
Она использует инерциальную и спутниковую навигацию GPS/INS, основанную на технологиях, которые уже применяются во французских управляемых авиабомбах AASM HAMMER.
Ранее представители Safran рассказывали изданию Janes, что опыт использования этих боеприпасов в Украине стал одним из ключевых факторов при создании Thundart. Прежде всего это касается работы в условиях мощного подавления сигналов спутниковой навигации средствами радиоэлектронной борьбы.
Восемь ракет на одном шасси
За создание ракеты отвечает компания MBDA, которая разрабатывает корпус, боевую часть и взрыватель.
Твердотопливный двигатель создает компания Roxel.
Пусковую установку смонтируют на шасси грузовика Scania 8×8. Один транспортно-пусковой контейнер будет вмещать восемь ракет, а специальный механизм обеспечит быструю перезарядку.
Почему это важно
Украина уже неоднократно становилась площадкой для испытаний новейших западных систем вооружения. Именно реальный боевой опыт позволяет производителям быстро совершенствовать свои разработки и подтверждать их эффективность. Ранее производитель Ruta для Украины совместно с Rheinmetall заявил о создании аналога HIMARS.
Если Thundart действительно пройдет испытания в Украине, это станет важным этапом для французской оборонной промышленности. В то же время украинские военные получат возможность протестировать одну из самых перспективных европейских систем дальнобойной ракетной артиллерии еще до ее массового поступления на вооружение.