Россия нанесла удар по Украине с помощью новой модификации "Герани-5", – "Флэш"

Россия совершила атаку на Украину с помощью новой модификации ударного беспилотника "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К". Впервые эту ракету зафиксировали всего около месяца назад.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

Почему особенна новая "Герань-5 К5-К"?

Россия продолжает применять против Украины новые образцы ударного вооружения. На этот раз российские военные использовали модификацию "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К".

Новую модификацию зафиксировали впервые примерно месяц назад.

К сожалению, этот день не ограничился только новой бюджетной ракетой "Филин". Россия вновь совершила атаку на нас новой модификацией "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К". Как и в случае с "Филином", мы впервые зафиксировали эту ракету буквально месяц назад,

– написал "Флэш".

Одна из особенностей новой модификации – использование системы оптической навигации. Кроме того, ракета имеет увеличенные дальность, скорость и высоту полета. Эти характеристики могут расширять возможности российских военных во время атак.

Напомним, в Украине заметили новую российскую ракету "Филин", которая может преодолевать расстояние до 1200 километров. Она способна развивать скорость до 800 километров в час и подниматься на высоту до 6 километров. Ее боевая часть, по оценке специалиста, по мощности может быть сопоставима с боевой нагрузкой одного-двух "Шахедов".

Производителем "Филина" называют российское акционерное общество "НПО "Молния", а сама ракета оснащена реактивным двигателем, который также используется в разработках С71 и "Бандероль".