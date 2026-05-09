Аналог украинского "Ада": Россия впервые продемонстрировала свой реактивный дрон "Герань-5"

Россия впервые продемонстрировала новый реактивный ударный беспилотник "Герань-5" и запуск аппарата с катапультной установки. По внешнему виду дрон напоминает украинский реактивный БпЛА "Пекло".

Видео показали во время трансляции парада к годовщине победы СССР во Второй мировой войне, передает Милитарный.

Что известно о новом российском дроне "Герань-5"?

Впервые российские войска применили подобный тип вооружения против Украины еще в январе 2026 года.

Беспилотник имеет примерно шесть метров в длину и размах крыльев около 5,5 метра. По своим параметрам он больше похож на компактную крылатую ракету.

Для наведения на цель используется 12-канальная спутниковая система "Комета", а также трекер на базе Raspberry и модули 3G/4G-связи.

Движение дрона обеспечивает реактивный двигатель китайского производства Telefly. Подобная установка уже используется на "Геране-3", однако у новой версии заявлена более высокая тяга.

Боевая часть аппарата весит около 90 килограммов, а дальность поражения оценивают примерно в тысячу километров.

В ГУР МО Украины отмечают, что "Герань-5" может запускаться не только с земли, но и с воздушных платформ, в частности штурмовиков Су-25.

Кроме стандартной боевой части, беспилотник способен нести ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 с инфракрасной системой наведения. Это потенциально позволяет использовать его против воздушных целей.

Сочетание реактивного двигателя и ракет Р-73 может затруднять перехват дрона авиацией или вертолетами.

Также сообщается, что в конструкции "Герани-5" используются западные электронные компоненты. Часть микрочипов происходит из США и Германии, а отдельные модули связи произведены в Китае.

Даты выпуска некоторых деталей свидетельствуют, что их изготовили уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это в очередной раз демонстрирует, что Москва продолжает находить способы обхода санкций.

