Секретный завод в Германии выпускает ударные дроны с искусственным интеллектом для Украины, – NYT

Немецкая компания Helsing SE, специализирующаяся на военных технологиях с использованием искусственного интеллекта, наладила серийное производство ударных дронов HX-2 для Украины на секретном предприятии. Беспилотники уже используются украинскими военными на фронте.

О секретном производстве и новейших разработках компании рассказало издание The New York Times, журналисты которого получили редкий доступ на завод.

Что известно о секретном производстве?

По данным издания, компания начала поставлять ударные беспилотники HX-2 в Украину в конце 2024 года. Речь идет о баражирующих боеприпасах, которые уже прошли боевое применение на фронте.

В Helsing утверждают, что по результатам использования в Украине примерно 70% боевых миссий с применением HX-2 завершаются успешно. Именно опыт украинских военных позволяет компании постоянно совершенствовать программное обеспечение беспилотников.

Соучредитель Helsing Гундберт Шерф подчеркнул, что современные военные технологии развиваются чрезвычайно быстро, а война в Украине стала важным источником практического опыта для их совершенствования.

Главной особенностью HX-2 является широкое использование технологий искусственного интеллекта. Беспилотник способен продолжать выполнение боевой задачи даже в случае потери GPS-навигации или радиосвязи из-за действия средств радиоэлектронной борьбы.

Именно борьба с российскими системами РЭБ стала одним из ключевых направлений развития современных украинских и западных беспилотных технологий. Автономность работы значительно повышает шансы дрона успешно достичь цели даже в сложной боевой обстановке.

Особое внимание журналисты обратили на организацию самого производства. По словам представителей компании, в случае возникновения угрозы предприятие можно полностью демонтировать и перенести на новую площадку всего за сутки.

Производство дронов в Германии / Фото Patrick Junker для The New York Times

На производстве работают около ста сотрудников. Многие из них ранее были заняты в автомобильной промышленности Германии. Все работники проходят тщательную проверку службами безопасности и подписывают соглашения о неразглашении информации.

Стоит отметить и то, что точное местоположение завода не разглашается из соображений безопасности. На здании нет никаких вывесок или обозначений, а большинство арендаторов промышленного комплекса даже не знают, что по соседству работает завод по производству современных боевых беспилотников.

Над чем еще работает компания?

В компании убеждены, что современная война постепенно меняет традиционный подход к вооружению. Если раньше основную роль играли дорогие танки, истребители и другие сложные системы стоимостью в сотни миллионов долларов, то сейчас все большее значение приобретают массовые автономные беспилотные системы.

Стоимость одного ударного дрона HX-2 составляет примерно 17,5 тысячи евро. При этом для его использования оператору требуется относительно короткая подготовка. В компании Helsing считают, что именно массовое производство доступных беспилотников способно значительно повысить боевую эффективность армии при меньших финансовых затратах.

Помимо ударных беспилотников HX-2, Helsing работает над созданием нового беспилотного боевого самолета CA-1 Europa. По планам компании, его эксплуатация может начаться к 2029 году. Предполагается, что новый летательный аппарат будет выполнять самые опасные боевые задачи без участия пилота и станет более дешевой альтернативой традиционным боевым самолетам.

Боевой самолет CA-1 Europa / Фото Patrick Junker для The New York Times

В компании убеждены, что будущее военной авиации связано именно с автономными системами, способными действовать даже в условиях активного противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Украина и Италия ведут переговоры о локализации производства современных зенитных ракет CAMM-ER. Они являются одними из самых современных европейских средств противовоздушной обороны.