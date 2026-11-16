До 300 тысяч гривен на военные технологии: во Львове объявили конкурс для оборонных стартапов

Развитие отечественного сектора оборонных технологий (defense-tech) все в большей степени опирается на поддержку инженерных команд еще на этапе создания прототипов. В Украине запустили новую грантовую инициативу, призванную ускорить вывод перспективных военных технологий на полигонные испытания.

Муниципальные власти Львова запустили специальную грантовую программу для инженеров и разработчиков технологий в сфере безопасности и обороны с общим бюджетом 650 тысяч гривен. Об этом сообщил Львовский городской совет.

По итогам конкурса будут определены три победителя среди разработчиков оборонных решений. За первое место проект получит 300 тысяч гривен, за второе – 200 тысяч гривен, а за третье – 150 тысяч гривен на развитие производства или доработку образцов.

Требования к командам и условия подачи заявок

Участие в отборе открыто для вновь созданных юридических лиц или физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных на территории Львовской городской территориальной общины не более года назад, а также для тех команд, которые только планируют официальную регистрацию. Ключевым квалификационным требованием является состав команды: как минимум два профильных специалиста в сфере defense-tech технологий.

Прием заявок продлится до 3 декабря 2026 года включительно. Претенденты должны предоставить пакет документов через Центр предоставления административных услуг или сервис электронных обращений, а также заполнить обязательную регистрационную форму. Полный перечень документов и условия регламентируются положением горсовета.

Почему локальные гранты важны для фронта

В условиях современной высокоинтенсивной технологической войны скорость прототипирования и испытаний систем радиоэлектронной борьбы, компонентов беспилотных систем и средств связи напрямую зависит от доступности стартового капитала.

Подобные программы микрогрантов позволяют инженерным группам покрывать базовые расходы на закупку комплектующих, 3D-печати и первичных полевых испытаний еще до выхода на большие кластерные платформы, такие как Brave1, сокращая цикл от чертежа до боевого применения на передовой.