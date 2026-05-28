Первые Gripen в Украину могут прибыть уже в этом году, – Зеленский

Швеция официально объявила о передаче Украине истребителей JAS 39 Gripen до 2030 года. Первые подобные самолеты могут прибыть еще до конца 2026 года.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, которая состоялась на авиабазе в Уппсале.

Когда Украина может получить первые Gripen?

Украина и Швеция подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества, в рамках которой последняя передаст Киеву не менее 16 истребителей типа JAS 39 Gripen. На первом этапе соглашение предусматривает закупку 20 новых самолетов.

Справочно. Saab JAS 39 Gripen это шведский легкий одномоторный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработан и изготовлен авиастроительной компанией Saab.

Президент заявил об ожидании прибытия первых истребителей вместе с подготовленными пилотами. Украинские летчики уже начинают тренировочные миссии, продолжается работа над расширением инфраструктуры для их подготовки.

В декабре – январе первые Gripen могут прибыть в Украину вместе с пилотами,

– заверил он.

В этом контексте Владимир Зеленский одновременно отметил, что одной из ключевых задач остается увеличение количества пилотов, которых можно отправлять на обучение. По его мнению, это будет достаточно непростым вызовом.

Ведь, по его словам, что украинские летчики до сих пор продолжают выполнять боевые задачи и участвовать в защите воздушного пространства страны. Но президент отметил, что поддержка Швеции является очень важной для Украины.

Напомним, ранее Aftonbladet уже сообщало, что Швеция готовится передать Украине несколько истребителей JAS 39 Gripen, и планирует начало переговоров о возможной продаже Киеву других более современных самолетов при поддержке ЕС.