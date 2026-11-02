В Воздушных силах назвали вероятные сроки получения истребителей Gripen от Швеции

Украина рассчитывает получить первые истребители Gripen от Швеции в первой половине 2027 года. В настоящее время пилоты уже проходят обучение.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что известно о передаче Gripen

По его словам, украинские летчики в настоящее время проходят подготовку и "положительно относятся к этим самолетам". Среди пилотов есть большое количество людей, желающих выполнять задачи именно на них.

Сейчас мы ожидаем эту первую поставку, которая должна состояться. Это будет версия самолетов, которые уже были в эксплуатации, то есть C/D, то есть версия Charlie Delta. Но уже есть договоренности с Королевством Швеция о том, что следующие новые поколения версии Echo, я имею в виду Gripen, тоже будут доступны для нашего государства,

– сказал Игнат.

Военный подчеркнул, что шведский истребитель отличается неплохими характеристиками, неприхотлив, а стоимость его летного часа довольно низкая.

В то же время украинская сторона рассчитывает получить не только сами Gripen, но и вооружение для них.

Поэтому этот самолет очень нравится. Я не могу сейчас сказать, когда именно и как, но, конечно, мы ожидаем не только сам самолет, но и ракеты к нему, потому что самолет без ракет ничего не будет стоить. Нужно вооружение,

– подчеркнул Игнат.

Напомним, в конце мая этого года Украина и Швеция согласовали передачу Воздушным силам ВСУ 16 истребителей модификации Gripen C/D. В конце июня стороны также заключили соглашение о закупке еще 16 самолетов поколения Gripen E.