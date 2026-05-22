Тысячи случаев: Украина раскрыла масштабы химических атак со стороны россиян

Применение запрещенного химического оружия стало для России обычной тактикой. Минобороны Украины обнародовало статистику: более 13 300 задокументированных случаев химических атак с начала полномасштабного вторжения.

Эти цифры прозвучали во время заседания Группы по обмену информацией о технической помощи Украине в рамках инициативы G7 "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения", которое состоялось в Кишиневе, сообщило Минобороны. Мероприятие собрало международных партнеров, чтобы привлечь дополнительные ресурсы для защиты Украины от угроз оружия массового поражения.

Как россияне используют запрещенные боевые отравляющие вещества?

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Валерий Вебер представил в Кишиневе подробную динамику химических атак россиян. Если в 2023 году такие случаи имели преимущественно эпизодический характер, то уже с 2024 года интенсивность стремительно возросла. По состоянию на первую половину 2026 года уровень применения химических боеприпасов остается стабильно высоким вдоль всей линии соприкосновения.

Обратите внимание! Общее количество официально зафиксированных случаев превысило отметку 13 300. Речь идет не о единичных инцидентах, а о систематической тактике, которую Россия внедряет вопреки Конвенции о запрещении химического оружия, участницей которой она является. Оккупанты применяют боевые отравляющие вещества как в составе ручных газовых гранат, так и через сбросы с дронов – нередко в комбинации с обычными боеприпасами для максимального поражения.

Заседание в Кишиневе инициировали Агентство по радиационной безопасности Швеции и Институт оборонных исследований Швеции. Главная цель – привлечение нового финансирования от стран-доноров.

Полковник Вебер изложил перед партнерами конкретные проектные предложения: усиление возможностей в сфере радиационного контроля и реагирования на угрозы, безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения, а также повышение уровня экологической безопасности на военных объектах Минобороны.

Страны G7 сейчас прорабатывают эти предложения для выделения дополнительного финансирования и технической помощи Силам обороны Украины. Украина настаивает, что без системной поддержки в сфере ХБРЯ-безопасности защитить собственных воинов от запрещенных видов оружия невозможно.

Что известно о российских химических атаках?

Угроза более масштабного применения химического оружия Россией обсуждается на уровне ведущих разведок мира уже несколько месяцев. Разведки Нидерландов и Германии отмечают, что использование химических веществ стало обычным делом на фронте, а украинская сторона сообщает о погибших военных от химических агентов. В свою очередь в Европе растет беспокойство, что затяжная война может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения.

На передовой россияне уже отработали четкий сценарий применения отравляющих веществ в связке с ударными дронами. Оккупанты действуют двумя дронами: один сбрасывает газовую гранату, чтобы заставить людей выйти из укреплений, а другой сбрасывает обычную бомбу для поражения осколками.