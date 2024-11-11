Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спикера Генерального штаба ВСУ капитана Дмитрия Лиховия изданию "АрмияInform"

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Что россияне применяют против украинской армии

Лиховий отметил, что определение "химическое оружие" относительно тех боеприпасов, которые сбрасывают россияне по украинским позициям, несколько некорректно.

Речь идет, в частности, о применении противником ручных газовых гранат типа К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования как средства ведения войны,

– рассказал он.

Граната К-51 / Фото из Интернета

Чаще всего оккупанты применяют хлорацетофенон.

"Формально он не является химическим оружием. Это боевое отравляющее вещество раздражающего действия. В Конвенции о химическом оружии хлорацетофенон определяется как химическое средство борьбы с беспорядками. Это химикат, способен быстро вызвать в организме человека раздражение органов чувств или физические расстройства, которые исчезают за короткое время после окончания действия. То есть слезы, сопли, затуманивание и тому подобное", – объяснил он.

Лиховий отметил, что Россия "четко осознает эффективность" своих действий. Это вещество обычно находится на вооружении полиции и используется для борьбы с уличными беспорядками, чтобы протестующие как можно быстрее разошлись.

В случае же применения опасных химических веществ на фронте военнослужащий остается на позиции - продолжает находиться в химически опасной среде. Это является сознательными действиями противника на нарушение и поражение наших войск из-за применения опасных химических веществ,

– сказал Лиховий.

Представитель Генштаба объяснил, что блиндажи и траншеи россияне пытаются сносить артиллерией, БпЛА, FPV-дронами, КАБами, однако несмотря на это в блиндаже продолжают находиться несколько военных.

И именно тогда, когда оккупанты видят неэффективность других средств поражения, они сбрасывают боеприпас с ядовитыми веществами.

Всего в течение августа 2024 года в операционной зоне ОСУВ "Таврия" Россия использовала 196 боеприпасов с ядовитыми веществами: преимущественно в Запорожской области, но и много случаев было на Херсонщине.