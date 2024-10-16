В начале октября в порту Барселоны полиция изъяла груз из 13 тонн химикатов, направлявшийся в Россию. Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Как удалось изъять груз

Перевозка этого груза нарушала международные санкции, которые наложили на Россию. Во время изъятия химикатов испанской полиции удалось арестовать четырех человек. Их обвиняют в торговле незаконными товарами.

В полиции говорят, что начали расследование еще в 2022 году после обнаружения подозрительных операций со стороны компании, которой руководят граждане российского происхождения.

Официально поставки предназначались для компаний, расположенных в соседних с Россией странах, таких как Армения или Кыргызстан. Однако в конечном итоге их переправляли наземным путем в Россию.

Какие химикаты пытались доставить в Россию

По данным полиции, химическая продукция, на которую распространяются санкции, была экспортирована включая продукцию, которую используют для производства химического оружия и нервно-паралитических веществ. Однако в полиции не сказали о том, какие именно химикаты пытались доставить в Россию.