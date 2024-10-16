На початку жовтня в порту Барселони поліція вилучила вантаж із 13 тонн хімікатів, що прямував до Росії. Про це повідомляє видання Le Figaro.

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Як вдалося вилучити вантаж

Перевезення цього вантажу порушувало міжнародні санкції, які наклали на Росію. Під час вилучення хімікатів іспанській поліції вдалося заарештувати чотирьох осіб. Їх звинувачують у торгівлі незаконними товарами.

У поліції кажуть, що розпочали розслідування ще у 2022 році після виявлення підозрілих операцій з боку компанії, якою керують громадяни російського походження.

Офіційно постачання призначалося для компаній, що розташовані у сусідніх із Росією країнах, таких як Вірменія чи Киргизстан. Проте в кінцевому підсумку їх переправляли наземним шляхом до Росії.

Які хімікати намагалися доставити до Росії

За даними поліції, хімічна продукція, на яку поширюються санкції, була експортована включно з продукцією, яку використовують для виробництва хімічної зброї та нервово-паралітичних речовин. Проте в поліції не сказали про те, які саме хімікати намагалися доставити до Росії.