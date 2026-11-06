Первый в истории штурм с использованием исключительно роботов: как 28 наземных дронов ВСУ атаковали позиции РФ

Украинские военные провели беспрецедентную операцию, осуществив механизированный штурм вражеских позиций силами взвода наземных роботизированных комплексов. Благодаря дистанционному управлению техникой удалось полностью избежать потерь среди личного состава во время атаки.

Украинские военные провели беспрецедентную операцию, осуществив механизированный штурм вражеских позиций силами взвода наземных роботизированных комплексов. Благодаря дистанционному управлению техникой удалось полностью избежать потерь среди личного состава во время атаки.

Что известно о бое на Лиманском направлении?

Подразделения Третьего армейского корпуса ВСУ осуществили масштабную атаку на позиции 20-й общевойсковой армии РФ на Лиманском направлении, задействовав целый взвод беспилотных платформ. Удар пришелся на подразделения 144-й мотострелковой дивизии оккупантов в районе реки Черный Жеребец, которая является критически важным природным барьером для вражеской логистики.

Первым на визуальные подтверждения этого боя обратил внимание израильский военный обозреватель Игаль Левин, проанализировав панические сообщения российских профильных ресурсов, которые назвали это событие "крупнейшим визуально зафиксированным боем с участием наземных роботов", что сообщает UaOnlii.

Для выполнения задачи украинские военные сформировали ударную группу из 28 наземных роботизированных комплексов (НРК) различного назначения. Основу огневой мощи составили 18 штурмовых дронов, оснащенных сдвоенными шведскими 84-мм противотанковыми гранатометами AT4, предназначенными для уничтожения легких укреплений и бронетехники.

Огневое подавление обеспечивали два тяжелых НРК с американскими 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19. Благодаря современной модернизации это оружие весом более 35 килограммов способно вести огонь с темпом до 390 выстрелов в минуту на расстояние до 2200 метров. Завершали композицию 8 наземных дронов-камикадзе, начиненных взрывчаткой для подрыва непосредственно в окопах противника.

Как работает тактика "Грифон"?

Эта операция стала логическим продолжением инновационной тактики "Грифон", разработанной специалистами Третьего армейского корпуса. Ее суть заключается в использовании тяжелых ударных гексакоптеров типа "Баба Яга" в качестве воздушных маток. Они десантируют наземные роботизированные комплексы непосредственно в тыл врага на глубину более 10 километров, после чего платформы начинают автономное продвижение к заданным целям.

Несмотря на историческую значимость события, стоит сохранять трезвый взгляд на результаты штурма. Российские источники утверждают, что им удалось остановить продвижение роботов с помощью массированного применения FPV-дронов и сбросов с воздуха. Однако главная победа этой операции заключается не в захвате конкретной лесополосы, а в технологическом прецеденте. В штурме не принимал участия ни один украинский пехотинец, что позволило полностью избежать потерь среди личного состава.

В то же время главным вызовом для расширения масштабов таких атак остается противодействие вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Наземные дроны действуют в значительно более сложной радиосреде из-за рельефа местности и растительности, поэтому внедрение помехоустойчивой связи, в частности оптоволоконного управления или элементов искусственного интеллекта, является крайне необходимым.

Что было известно ранее?

Применение целого взвода НРК стало результатом длительной эволюции беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины. Еще в мае 2026 года 100-я отдельная механизированная бригада провела успешный локальный штурм с участием трех роботов, причем один отвлекал внимание, а другой доставил 300 килограммов взрывчатки к вражескому укрытию. Впоследствии, в июле, 33-я штурмовая бригада испытала гусеничные платформы Droid TW 12.7 от киевских разработчиков Droid Technologies LLC, оснащенные крупнокалиберными пулеметами Browning.

Настоящий прорыв в системном применении наземных дронов произошел во время масштабной операции "Вивальди" в Лиманском районе в сентябре-октябре 2026 года. Тогда Третий армейский корпус освободил более 176 квадратных километров территории. По словам командира подразделения ударных НРК NC13 Николая Зинкевича, роботы взяли на себя до 80% логистических задач и 90% эвакуации раненых. Фактически, машины заменили около 6000 пехотинцев на самых опасных участках фронта, что позволило минимизировать потери наступательных частей.

Напомним, ранее мы рассказывали о технологической трансформации ВСУ, где военный аналитик Александр Мусиенко подчеркивал необходимость перехода к асимметричным действиям и замены людей техникой. Как уже сообщалось на нашем сайте, массовое применение беспилотников коренным образом изменило характер боевых действий. Традиционные механизированные штурмы теряют свою эффективность, уступая место войнам технологий, где побеждает тот, кто способен быстрее адаптироваться и масштабировать инновационные решения на поле боя.