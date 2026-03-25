Киев – Варшава – Берлин: куда долетят иранские ракеты и какие города Европы под угрозой

В феврале-марте 2026 года мир следит за эскалацией конфликта между Ираном и коалицией США – Израиля. 21 марта появились сообщения о том, что Иран якобы выпустил две баллистические ракеты по американо-британской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным The Times of Israel, обе ракеты в итоге не достигли цели – одна упала в океане, а другую уничтожил американский эсминец (по другим сообщениям, обе ракеты не долетели). Однако сам факт запуска на расстояние около 4000 километров вызвал волну беспокойства, ведь эта дистанция вдвое превышает провозглашенный иранскими властями предел в 2000 километров дальности полета для своих ракет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи еще до этого настаивал, что Тегеран добровольно не разрабатывает ракеты дальностью более 2000 километров – "чтобы нас не воспринимали как угрозу". Теперь внезапное подтверждение возможности достичь почти 4000 километров поставило под сомнение такое ограничение. В израильском генеральном штабе предупреждают, что эти ракеты были "не предназначены для Израиля, но их дальность достигает европейских столиц – Берлина, Парижа и Рима".

В НАТО и западных столицах признают, что окончательно подтвердить происхождение и тип этих ракет пока трудно, однако если это правда – Европа и союзники оказываются в зоне прямой угрозы. В то же время иранское руководство категорически отрицает свою причастность к атаке. Представитель МИД Бахаи назвал сообщение о "межконтинентальных" ракетах очередной фейковой информацией и даже намекнул на инсценировку со стороны другой стороны.

24 Канал подробно рассказывает об угрозе от иранских ракет Европе и Украине в частности.

На что способны иранские ракеты и куда могут долететь?

Иран уже долгое время разрабатывает различные виды баллистических ракет средней и малой дальности для поражения целей на Ближнем Востоке. По данным Reuters, на вооружении Тегерана находится несколько дальнобойных систем:

твердотопливная Sejil с дальностью около 2000 километров;

с дальностью около 2000 километров; жидкостная Emad – 1700 километров;

– 1700 километров; Ghadr – 2000 километров;

– 2000 километров; Shahab-3 – 1300 километров;

– 1300 километров; Khorramshahr – 2000 километров.

Все они содержат одну-две ступени и были созданы на основе технологий Северной Кореи, Китая или бывшего СССР. По официальной версии, эта дальность защищает Иран, позволяя поражать любую угрозу у границ или в регионе. Например, в войне Иран стрелял такими ракетами по Израилю, а также в ответ на удары со стороны США – по авиабазам коалиции в Персидском заливе.



Иранские баллистические ракеты / Инфографика 24 Канала

Однако современные иранские разработки позволяют идти дальше. Экс-руководитель израильской ПВО генерал-майор Ран Кохав объясняет, что использование двухступенчатых "спутниковых" технологий может значительно увеличить дальность полета. Он отмечает, что Израиль и США давно предупреждали – испытания космических ракет могут иметь "двойную цель" и привести к созданию настоящих межконтинентальных ракет.

Фактически 21 марта мы, вероятно, увидели именно такой сценарий – говорится о легкой боевой части, второй ступени ракетного носителя – и дальность выросла с около 3 000 до 4 000 километров.



Ран Кохав / Фото The Times of Israel

Обратите внимание! В марте Иран угрожал нанести удары по Украине – по мнению ближневосточной диктатуры, Украина является "законной военной целью" из-за помощи израильской стороне беспилотниками на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи в соцсети Х. Украинское МИД считает абсурдным оправдание Тегераном своих действий ссылкой на право самообороны по Уставу ООН.

На практике же Иран вряд ли применил привычные ракеты со своей обычной боевой частью. Скорее всего, это или чисто демонстративный пуск "облегченной" ракеты (без боевого заряда), или даже эпизодическое использование технологии субмаринной ракеты R-27 советского образца – которая уменьшена под новые установки.

Кохав говорит, что с точки зрения физики такие ракеты выходят в космос и могут атаковать с любого направления, поэтому направление запуска потеряет значимость – Европа впадает в зону поражения. Собственно, модели, которые были в открытых источниках, свидетельствовали об около 2000 километров, однако инженерам Ирана известны способы увеличить действие, например, путем легкого корпуса и БЧ.

Об этом еще в 2023 году говорилось в отчете Бехнам Бен Талеблу, старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий (США), о котором писал Reuters – используя композитные материалы, иранцы уже "добрались" до 3000 км, а гиперзвуковые разработки обещают еще больше.

В чем суть иранской стратегии?

Израильский военный обозреватель Давид Шарп прокомментировал 24 Каналу, что Иран уже опровергал информацию о том, что имеет на вооружении ракеты дальностью 4 тысячи километров. Шарп предположил, имеет ли Иран возможности создать межконтинентальную ракету, которая могла бы долететь до США.

По словам обозревателя, Иран уверял, что имеет в арсенале ракеты дальностью только 2 тысячи километров, чтобы не пугать европейцев тем, что может добраться почти до любой локации в Европе. А в перспективе – по Штатам.

Это была часть иранской стратегии. С одной стороны, готовить все возможные средства доставки и поражения, с другой – делать вид, что ничего подобного не происходит. Однако признаки этого были не только в докладах разведок и умозрительных выводах, но и в том, что Иран закупил ракету определенного типа у Северной Кореи и усовершенствовал ее. Поэтому европейцам и многим другим стоит еще раз задуматься над тем, каковы реальные угрозы со стороны Ирана в контексте того, против каких стран он применил силу и что именно применил. А также задуматься о том, что нужно непосредственно работать по своей защите от такого вооружения,

– отметил Давид Шарп.

В то же время, по мнению Шарпа, является положительным то, что Иран "показал свое истинное лицо". Ведь теперь существует четкое представление об угрозах, которые возможны со стороны режима. Но эксперт предполагает, что Иран до сих пор не имеет ракеты дальностью 5500 километров для поражения США.

Впрочем, иранцы работали и над созданием межконтинентальных ракет. И когда Дональд Трамп об этом говорил, это были не пустые слова, а они основывались на реальной разведывательной информации,

– отметил военный обозреватель.

Шарп добавляет, что иранцы работают пошагово и планируют на десятилетия, что может привести к созданию межконтинентальных ракет.

Как реагирует мир на иранский обстрел базы в Индийском океане?

Показательный запуск по Диего-Гарсия сразу вызвал дипломатическую бурю.

В НАТО официально говорят, что окончательно не установили принадлежность ракеты с дальностью 4000 километров к Ирану – генсек Марк Рютте объяснил, что пока "не могут подтвердить и проверяют информацию". Но он же предостерег, что, если Иран "будет иметь сочетание ядерных технологий с баллистическими ракетами" – это будет представлять "прямую угрозу ... для Израиля, региона, Европы".

В Соединенных Штатах официально никаких комментариев не было – Пентагон, по сообщениям The Times of Israel, уклоняется от публичных заявлений.

А Британия осудила любые нападения на американские или британские силы как "безрассудные" – министр иностранных дел королевства Иветт Купер подчеркнула, что само участие в войне пока ограничено защитой персонала и людей в регионе.



База на Диего-Гарсия / Фото Planet Labs PBC / Associated Press

Зато Израиль и некоторые европейские политики восприняли новость как тревожный сигнал. Глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир сказал, что иранские ракеты "не были нацелены на Израиль, но их дальность достигает европейских столиц – Берлина, Парижа и Рима".

Экс-руководитель израильской ПВО генерал-майор Ран Кохав добавил, что к этому надо серьезно относиться: "европейская часть мира должна воспринимать иранские баллистические ракеты как прямую континентальную угрозу".

Куда могут долететь иранские баллистические ракеты / Инфографика 24 канала



Как Иран может запускать ракеты по Европе / Инфографика 24 Канала

Со своей стороны Тегеран отвечает заявлениями о "провокации" противника. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отрицал, что Иран мог выпустить ракеты такой дальности – называют эту историю "операцией под чужим флагом" или даже "ловушкой" со стороны израильских спецслужб. Говорят, якобы цель "провокации" – дать повод для нового удара по Ирану или усиления блокады Персидского залива.



Эсмаил Багаи / Фото иранского МИД

Поэтому на фоне последних событий становится ясно, что иранский ядерно-ракетный комплекс после долгих лет модернизации может экспериментировать и пускать ракеты так далеко, как раньше не позволял даже самостоятельно установленный лимит.

Технически это еще не межконтинентальная баллистическая ракета в классическом понимании (нужны около 10 000 км, чтобы достать США). Но региональная война превращается в глобальное соревнование: европейские столицы, по мнению израильских стратегов, уже могут оказаться в зоне поражения.

На этом фоне теперь от НАТО и европейских столиц зависит, как ответить на новую реальность иранской ракетной опасности – настолько близко к дому, что ее нельзя игнорировать.