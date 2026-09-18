Украина уже тестирует войну будущего: Financial Times призывает Запад не отставать от Киева в области ИИ

Украинский опыт интеграции искусственного интеллекта в реальные боевые действия опередил теоретические разработки западных оборонных компаний. В настоящее время союзники вынуждены пересматривать свои подходы к автономным системам, чтобы не утратить технологическое преимущество в будущих конфликтах.

Украина использует искусственный интеллект на поле боя гораздо шире, чем многие западные армии, и именно поэтому союзникам стоит более внимательно изучать украинский опыт. Такой тезис выдвигает обозревательница Financial Times Хиллиан Тетт в материале "The west must hurry to catch up with Ukraine on AI combat", опубликованном 18 сентября 2026 года.

Автор описывает систему "Дельта", автономные беспилотники, наземных роботов и украинско-британское сотрудничество в рамках Avengers AI Labs как примеры технологий, которые уже переходят из стадии экспериментов в практическую плоскость.

Фронт стал полигоном для искусственного интеллекта

Тетт описывает ситуацию, которую еще несколько лет назад было бы сложно представить: на войне искусственный интеллект все чаще становится не отдельным программным сервисом, а частью целого боевого цикла.

Речь идет о сборе и анализе информации, определении целей, помощи в управлении войсками, навигации без GPS, работе дронов в условиях активной радиоэлектронной борьбы и применении наземных роботизированных платформ. Все это, по наблюдениям Financial Times, развивается в Украине не потому, что армия просто решила провести технологический эксперимент, а потому, что реальная война буквально заставляет искать решения быстрее, чем это происходит в мирное время.

Эта особенность украинского подхода уже хорошо заметна и со стороны самой оборонной индустрии. "Милитари 24" ранее подробно рассказывал, как Украина строит data-driven армию и преобразует боевой опыт в новые технологии. Речь идет не только о дронах с машинным зрением, но и о целой экосистеме, где данные с фронта становятся материалом для следующей итерации технологии.

"Дельта" превращает огромный массив данных в решения

Одним из центральных примеров в статье Financial Times является украинская система "Дельта". Ее роль заключается в том, чтобы собирать огромные объемы информации из различных источников и преобразовывать их в понятную для военных картину поля боя.

Это особенно важно в современной войне, где командир имеет дело не только с сообщениями подразделений, но и с видео с беспилотников, спутниковыми снимками, данными датчиков и другой информацией, поступающей практически непрерывно. ИИ позволяет быстрее находить закономерности в этом массиве данных и сокращать время между обнаружением цели и принятием решения.

Украина при этом постепенно расширяет роль таких систем. Заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко ранее заявлял, что системы управления Command & Control и ИИ-агенты уже интегрируются в украинскую военную архитектуру.

То есть речь постепенно переходит от отдельного "умного дрона" к гораздо более масштабной концепции, в которой алгоритмы помогают работать самой армии.

Автономный дрон уже не обязательно нуждается в операторе на каждой секунде полета

Следующий уровень, о котором пишет Financial Times, – автономность. Украинские разработчики уже используют алгоритмы для автоматического распознавания целей, навигации и выполнения отдельных этапов миссии после потери связи с оператором. Это принципиально важно в условиях, когда противник активно применяет РЭБ и пытается нарушить канал управления.

"Милитари 24" уже писал, что украинские дроны научились продолжать выполнение боевых задач даже во время подавления связи. А в другом материале мы объясняли, как автономные дроны с ИИ постепенно меняют сам подход к работе на поле боя.

В этом смысле ключевым становится не полное устранение человека, а передача машине тех функций, для выполнения которых постоянный канал связи уже становится слабым местом. Например, оператор может определить район или конкретную задачу, а дрон уже самостоятельно выполняет последний этап полета. Именно такой подход становится все более важным в "kill chain" современной войны, где счет иногда идет на секунды.

Россия также движется в этом направлении

Financial Times отдельно предупреждает, что Украина – не единственная сторона конфликта, которая движется к большей автономности.

По словам автора, Россия копирует украинские технологические решения, а некоторые российские системы уже демонстрируют признаки все большей автономности. При этом FT пишет об атаке в Запорожье, которая, по ее описанию, выглядела как удар системы, способной самостоятельно выбирать цель и наносить удар без вмешательства оператора. Вместе с тем это утверждение следует воспринимать именно как оценку, приведенную Financial Times, а не как независимо установленный факт.

Отдельные признаки такого развития Россия демонстрировала и ранее. Например, украинские источники сообщали об использовании оккупантами автономных версий "Молнии" с искусственным интеллектом.

Есть и еще более серьезный сигнал. В сентябре 2026 года компания Anthropic сообщила о случаях, когда связанные с Россией пользователи использовали Claude для разработки автономной ударной платформы, способной самостоятельно распознавать цели и отдавать команду на подрыв. В отчете компании указано, что для обучения системы использовались украинские боевые видеоматериалы.

Это уже показывает, что гонка происходит не только между производителями дронов. Она переходит на уровень данных, алгоритмов и моделей искусственного интеллекта.

Наземные роботы уже выполняют опасную работу

Особый акцент Financial Times делает на наземных роботизированных комплексах. По наблюдениям автора, украинские наземные дроны уже работают на расстояниях в 30 километров и более и используются для доставки боеприпасов и запасов, выполнения боевых задач и эвакуации раненых. Это одна из тех сфер, где автономность имеет особое значение, ведь каждый выезд человека на передовую сопряжен с риском гибели.

Особенно показательна медицинская эвакуация. В статье Financial Times отмечается, что у украинской армии даже существует система мотивации, в которой роботизированная эвакуация раненых оценивается выше, чем уничтожение танка. Идея здесь вполне практична: машина, вытащившая военного из опасного участка, потенциально спасла жизнь, тогда как уничтожение техники можно измерить другими ресурсами. Фраза молодого украинского медика, приведенная Теттом, очень точно передает логику этого подхода: "Robots save lives".

Самый ценный ресурс Украины – боевые данные

Возможно, самая важная часть этой истории вообще не связана с конкретным дроном. Искусственный интеллект нуждается в данных для обучения, а у Украины есть то, чего нет у большинства других стран, – огромный массив реальных боевых материалов. Это видео и изображения, собранные в ходе десятков тысяч полетов и боевых миссий.

На базе Avengers Labs Украина уже открыла для оборонных компаний доступ к специализированной платформе для обучения моделей ИИ на реальных данных с фронта. Министерство обороны сообщало, что платформа построена на аннотированном массиве из 5 миллионов кадров, который постоянно пополняется новыми материалами.

Именно в этом направлении Украина в августе 2026 года заключила отдельное партнерство с Великобританией. Лондон стал первым международным партнером, которому предоставили доступ к Avengers AI Labs для совместной разработки военных ИИ-технологий.

Фактически формируется новый тип оборонного партнерства: Украина предоставляет опыт и данные из реальной войны, а союзники – научную базу, технологии, инвестиции и производственные возможности.

Почему Запад не успевает за темпами фронта

По мнению Financial Times, главная проблема западных армий заключается не в отсутствии денег или технологий, а в системе закупок.

Традиционная модель предполагает большие программы, многомиллионные контракты, сложные процедуры и годы между появлением концепции и поступлением системы в войска. Такая схема хорошо работает для самолетов, кораблей или сложных ракетных комплексов, которые действительно требуют многолетней разработки.

Но для ИИ и дронов проблема совсем другая. Здесь технология может измениться за несколько месяцев, а иногда и за несколько недель.

Украинская модель работает иначе: военный использует систему, сообщает разработчику о проблеме, команда быстро изменяет программное или аппаратное решение, после чего обновленная версия возвращается в войска. Таким образом возникает постоянный цикл "фронт – разработчик – фронт".

Именно этот механизм Financial Times называет одной из главных причин быстроты украинской адаптации. И это очень напоминает логику обычной технологической компании, а не традиционного оборонного концерна.

Запад уже начинает менять подход

Показательно, что эта проблема постепенно становится предметом дискуссии и в США, и в НАТО. Financial Times пишет, что заместитель министра обороны США Стив Файнберг пытается шире привлекать к американской системе закупок технологические стартапы, финансируемые венчурным капиталом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также говорит о необходимости использовать уроки украинской войны для укрепления собственной обороны.

В то же время Великобритания уже сформировала отдельное направление политики в отношении военного ИИ. В июне британское Минобороны заявляло, что опыт Украины демонстрирует необходимость более быстрого внедрения технологий искусственного интеллекта в обороне.

То есть сама проблема уже признана. Вопрос заключается в том, насколько быстро большие оборонные бюрократии смогут изменить свои процедуры.

Но полностью автономная война – еще не реальность

Заключительная часть материала Financial Times посвящена именно проблеме автономного оружия и границе между человеком и алгоритмом. Во многих украинских системах ИИ уже может распознавать объект, прокладывать маршрут или выполнять заключительную часть наведения, но это еще не означает, что машина во всех случаях самостоятельно принимает решение о применении силы.

Financial Times приводит пример компании Anthropic, которая выступала против использования своих моделей в полностью автономных боевых сценариях без участия человека. В то же время украинская реальность существенно иная, поскольку страна ведет экзистенциальную войну и значительно быстрее проходит путь от испытания технологии до ее практического применения.

Именно поэтому проблема для Запада заключается не в простом выборе между "разрешить ИИ" и "запретить ИИ". Вопрос гораздо сложнее: как создать правила, при которых технология будет развиваться достаточно быстро, но человек при этом останется ответственным за важнейшие решения.

Украина уже стала лабораторией войны с ИИ

В итоге главный посыл Financial Times касается не отдельной модели дрона или конкретного алгоритма.

Украина фактически стала местом, где военный искусственный интеллект проходит испытания в условиях настоящей войны. Здесь одновременно сталкиваются БПЛА, РЭБ, компьютерное зрение, автономная навигация, наземная робототехника, системы управления и огромные массивы боевых данных.

Причем следующая технологическая итерация появляется не через годы после испытаний, а непосредственно в процессе войны. Именно поэтому украинский опыт интересен для союзников не только как пример поддержки Украины, но и как источник знаний о том, какой может стать война в ближайшем будущем.

И здесь возникает довольно парадоксальная ситуация: чтобы понять, как воевать в мире, где все больше решений принимают алгоритмы, западным армиям приходится учиться у страны, которая прямо сейчас вынуждена проверять эти технологии под российским огнем.