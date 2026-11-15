Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам, однако есть одно ключевое условие

Италия в рамках 13-го пакета помощи предоставит Украине доступ к двум военным спутникам Cosmo-SkyMed. Рим разрешил отслеживать позиции противника исключительно на территории Украины без нанесения ударов по территории России.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на итальянские СМИ. Детали засекреченного оборонного пакета министр обороны Гвидо Крозетто представил парламентскому комитету Copasir еще 10 ноября. По информации издания Il Messaggero, Силы обороны получат разведывательные снимки с новейших аппаратов радиолокационного наблюдения.

Возможности радиолокационных спутников

Оба аппарата относятся ко второму поколению системы Cosmo-SkyMed, которая в целом насчитывает шесть спутников. Управление этой космической группировкой осуществляет Итальянское космическое агентство, а финансирование полностью обеспечивает правительство страны.

Главное преимущество радиолокационных технологий заключается в их всепогодности и круглосуточной работе. Радары способны фиксировать высококачественные изображения сквозь плотные облака, туман или дождь как днем, так и ночью.

Такие снимки служат исключительно инструментом разведки для обнаружения замаскированной техники, траншей и складов боеприпасов противника, а не каналом связи по типу сети Starlink.

Принципиальное ограничение со стороны Рима

В то же время итальянская сторона выдвинула четкое условие относительно использования этих космических данных.

Согласно договоренностям между сторонами, снимки запрещено использовать для планирования наступательных операций или наведения оружия во время авиаударов непосредственно по территории России. Для официального Рима это требование стало принципиальной "красной линией".

Ранее сообщалось, что Рим готовит программу новый пакет помощи для укрепления украинской противовоздушной обороны.